Tumbuh Kuat dan Berkualitas, BNI Emerald Raih Penghargaan

Komisaris Transmedia Ishadi SK menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Ballroom The Langham, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

INFO BISNIS -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) dinilai memiliki layanan priority banking terbaik di antara seluruh perbankan Tanah Air. Selain karena jumlah nasabah yang naik signifikan, layanan priority banking milik BNI terbukti mampu menjawab semua kebutuhan nasabah termasuk pengelolaan dana di tengah masa pandemi.



Dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021, BNI Emerald dinobatkan sebagai The Most Innovative Priority Banking in Pandemic pada CNBC Indonesia Awards 2021. Produk nasabah prioritas BNI dinilai terbukti memiliki pertumbuhan yang cemerlang serta kualitas pelayanan prima yang diberikannya terhadap nasabah prioritas di Tanah Air.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Ballroom The Langham, Jakarta, Selasa 14 Desember 2021.

Corina menuturkan penyesuaian suku bunga turut memberikan pilihan yang lebih beragam bagi nasabah BNI Emerald dalam berinvestasi. Dalam periode pandemi, BNI pun aktif menawarkan obligasi pemerintah baik itu obligasi ritel yang bisa dibeli melalui aplikasi BNI Mobile Banking dan BNI Internet Banking, serta surat utang negara (SUN) melalui lelang yang diadakan Kementerian Keuangan RI.

Menurutnya, pencapaian ini juga didukung dengan adanya privileges yang diberikan kepada nasabah BNI Emerald yang selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah terutama di masa pandemi ini. Privileges tersebut seperti misalnya layanan gratis penyemprotan disinfektan untuk rumah nasabah prioritas, pemberian layanan swab tes gratis, hingga Passport Sameday Service langsung di Lounge BNI Emerald.

"Kami sungguh berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Tentunya ini akan menjadi momentum bagi kami untuk semakin giat lagi memberikan layanan terbaik sekaligus solusi keuangan yangbtepat bagi nasabah prioritas kami," ujarnya.

Sselain menawarkan layanan pengelolaan kekayaan (wealth management) di Indonesia, layanan premium BNI Emerald juga bisa dinikmati selama perjalanan di bandara atau selama di luar negeri.BNI memiliki kantor perwakilan atau cabang, yakni Singapura, Hongkong, Seoul (Korea Selatan), Tokyo (Jepang), London (Inggris), dan New York (Amerika Serikat).

Layanan BNI Emerald tersebut bisa dinikmati nasabah kaya di tiga tingkatan berdasarkan Asset Under Management (AUM): Emerald Personal Banking (Rp 500 juta-Rp 5 miliar), Emerald Priority Banking (Rp 5 miliar-Rp 15 miliar), dan Emerald Private Banking ( Rp lebih dari 15 miliarh).

BNI menawarkan sejumlah privilege bagi nasabah premium mereka lewat promo dan program menarik yang memanjakan nasabah, mulai dari fasilitas biaya tarik tunai ATM luar negeri secara gratis, hingga harga spesial untuk sewa pesawat jet pribadi dan helikopter.

Selama pandemi, BNI Emerald memberikan layanan ekstra untuk membantu nasabah premium mereka mengurangi risiko paparan virus, mulai dari tes swab PCR dan Antigen dari rumah atau on site seharga Rp 1 hanya dengan swipe kartu debit. Mereka juga berhak mendapatkan vaksin gratis, desinfektan gratis untuk mobil dan rumah, serta pengurusan paspor tanpa antri.

Sambutan masyarakat terbukti positif. Kenaikan jumlah nasabah BNI Emerald sebesar 6,1 persen dengan pertumbuhan dana simpanan BNI Emerald sebesar 7,2 persendan lompatan nilai tabungan hingga 20,7 persen.

Secara total, BNI Emerald menyumbang 19 persen dana pihak ketiga (DPK) BNI. Sumbangan terhadap pendapatan non bunga (fee based income) juga melesat tajam, yakni sebesar 65 persen dari fee pengelolaan investasi dan 25,5 persen untuk fee secara keseluruhan.

Untuk terus meningkatkan basis pengguna, BNI menawarkan kanal digital untuk pembelian produk investasi dan transaksi perbankan lainnya, serta advisory keuangan dari relationship manager dan investment specialist. Kanal digital juga digunakan untuk promosi guna meningkatkan awareness akan value yang ditawarkan BNI Emerald.(*)