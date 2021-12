IHSG Ditutup Menguat, Indeks Consumer Naik Ditopang MNC Studios dan MD Pictures

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat di sesi kedua hari ini, Kamis, 9 Desember 2021, sebelum menutup sesi perdagangan di level 6.643,9. Posisi ini 0,6 persen lebih tinggi dibandingkan angka penutupan Rabu kemarin 6.603,7.

Tim analis Samuel Sekuritas mencatat nyaris semua indeks sektoral berhasil menutup sesi perdagangan hari ini di zona positif. Indeks sektor consumer cylical (IDXCYCLIC) menjadi yang menguat paling tinggi di akhir sesi perdagangan hari ini yaitu +1,9 persen.

“Ditopang antara lain oleh dua saham yang berhubungan dengan dunia konten dan perfilman, MNC Studios International (MSIN) +24,38 persen dan MD Pictures (FILM) +10,6 persen,” kata tim analis Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis.

Tempat kedua diisi indeks sektor industri (IDXINDUST) yaitu +1,6 persen dan indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) yang menguat +1,3 persen. Hanya satu yang tidak berhasil menguat yaitu indeks sektor industri dasar dan kimia (IDXBASIC) yang cenderung stagnan -0,03 persen.

Secara umum, sebanyak 319 saham terpantau menguat, 232 saham melemah, dan 148 saham stagnan pada akhir sesi perdagangan hari ini. Lalu, nilai transaksi mencapai Rp15,1 triliun.



Lalu, di akhir sesi perdagangan hari ini juga tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 106,1 miliar di pasa rreguler. Sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 2,69triliun.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar regular yaitu ARTO (Rp 70,6miliar), ASII (Rp 58,3 miliar) dan BMRI (Rp 53,9 miliar). Saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar regular yaitu BBCA (Rp 131 miliar), BMRI (Rp 54,4 miliar), dan SMGR (Rp 48,6 miliar).

Saham Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham yang menyumbang poin paling banyak untuk IHSG hari ini (top leading movers) dengan sumbangan +8,27 poin. Lalu disusul ASII +7,26 poin dan TLKM +5,33 poin.

Sementara itu, saham Bank BCA (BBCA) menjadi saham yang paling banyak mengurangi poin IHSG hari ini (top leading movers) yang mengurangi -8,19 poin. Lalu disusul BBRI (-2,69 poin) dan ISAT (-2,61 poin).

Lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan)

IPPE (+35 persen ke Rp 135 per saham)

RBMS (+34 persen ke Rp 67 per saham)

HDIT (+25 persen ke Rp 380 per saham)

PALM (+25 persen ke Rp 600 per saham)

TNCA (+24,7 persen ke Rp1.540 per saham)

Lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan)

KUAS (-6,9 persen ke Rp 161 per saham)

RDTX (-6,9 persen ke Rp 7.375 per saham)

LABA (-6,8 persen ke Rp 122 per saham)

IFSH (-6,8 persen ke Rp 1.500 per saham)

TMPO (-6,8 persen ke Rp 150 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

