Adika Nuraga Bakrie, yang Dikabarkan Beli Rumah di Beverly Hills Rp 400,9 M

TEMPO.CO, Jakarta – Generasi ketiga keluarga Bakrie, Adika Nuraga Bakrie alias Aga Bakrie, membeli rumah mewah di lereng bukit di Trousdale Estates, kawasan Beverly Hills. The Real Deal, sebuah situs berita properti di New York, mengumumkan bahwa rumah itu dibeli dengan harga US$ 28 juta atau setara dengan Rp 400,9 miliar (kurs Rp 14.319).

Situs yang sama menyebutkan bahwa rumah mewah ini memiliki enam kamar tidur, sebelas kamar mandi, lift, serta fasilitas olahraga serta hiburan seperti gym, teater, lift, dan salon kecantikan. Rumah tersebut juga mempunyai fasilitas kolam renang dan garasi bawah tanah.

Properti itu sudah ditawarkan sejak Juni 2020 dengan harga awal US$ 39 juta. Mengalami penurunan harga, rumah mewah pun akhirnya jatuh ke tangan Aga Bakrie.

Lantas, seperti apa sosok Aga Bakrie?

Baru berusia 37 tahun, Aga Bakrie telah tercatat memegang pelbagai jabatan penting di perusahaan miliki keluarganya. Sebulan lalu pada pertengahan Oktober 2021, dia resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS).

“RUPSLB BRMS mencapai korum kehadiran pemegang saham lebih dari 72 persen. Lebih dari para pemegang saham yang telah menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan,” tutur Direktur & Investor Relations Bumi Resources Minerals Herwin W. Hidayat saat mengumumkan penunjukan Aga.

Aga menggantikan posisi Saptari Hoedaja, Komisaris Utama BMRS sebelumnya, yang meninggal pada 4 Juli 2021. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Adhika sebelumnya merupakan Deputy CEO. Ia bergabung di Bakrie Group melalui Bakrie Petroleum International Pte.Ltd. pada 2009.

Sebelum berkarier di BRMS, Aga menjabat sebagai Komisaris Bakrie Sumatera Plantation. Perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit. Selain komisaris, Aga memegang posisi lainnya, seperti Presiden Direktur di PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Direktur PT Bakrie Capital Indonesia, dan Direktur PT Gaia Energi Baik.

Adika Nuraga Bakrie juga pernah bertugas di PT Kaltim Prima Coal pada 2008 sebagai manajer dan menjadi investment specialist pada 2007 hingga 2014 di PT Bakrieland Development Tbk. Pria kelahiran 14 Desember 1981 ini merupakan lulusan Bentley University, Amerika Serikat.

