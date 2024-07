Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Mulai Dilaksanakan Besok, Dana CSR Sasar 3 Sekolah Dasar

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengemukakan uji coba makan bergizi gratis di Kota Solo akan digelar di tiga sekolah dasar negeri (SDN) mulai besok, Kamis, 25 Juli 2024 untuk sesi pertama.

Rencana uji coba program itu sebelumnya pernah dikemukakan oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka kepada awak media di Solo belum lama ini.

Teguh menyebutkan tiga SDN yang akan menjadi lokasi uji coba makan bergizi gratis adaah SDN Tugu, SDN Sabranglor, dan SDN Jagalan. Ketiga sekolah itu berada di wilayah Kecamatan Jebres.

"Ada tiga SD, SD Tugu, SD Sabranglor, dan SD Jagalan," ungkap Teguh saat ditemui di Hotel The Sunan Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 Juli 2024.

Teguh menjelaskan anggaran uji coba makan siang gratis bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta. Namun, Teguh mengaku tidak mengetahui pasti dari perusahaan apa.

"Dari biaya CSR swasta, untuk jamnya belum tahu, nanti infonya akan dikabari lagi," kata dia.

Ditanya besar anggaran per porsinya, Teguh mengatakan sekitar Rp 15 ribu per anak. Menurut Teguh, besaran tersebut sama dengan yang diujicobakan di beberapa daerah lain sebelumnya. "Untuk per porsi mungkin Rp 15 ribu seperti uji coba di lokasi kemarin," ungkapnya.

