Terkini: Connie Bakrie Sebut Jokowi Ingin Ketemu Megawati, Greenpeace Tanggapi Food Estate akan Dilanjutkan di Wilayah Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 2 Januari 2024 dimulai dari kabar mengenai Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri masih belum mengendur.

Disusul, Juru Kampanye Hutan (Forest Campaigner) Greenpeace Southeast Asia, Iqbal Damanik, menanggapi rencana pemerintah untuk melanjutkan mega proyek lumbung pangan atau food estate di wilayah lain.

Berikutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan inspeksi mendadak atau Sidak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Pasar Tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung.

Selanjutnya, ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menanggapi soal isu merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Ltd. (GRAB).

Terakhir, hampir 61 ribu kendaraan menggunakan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung atau Terpeka dalam tiga hari terakhir ini.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

