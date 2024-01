BRI Raih Ratusan Penghargaan, 53 Diantaranya Bertaraf Internasional

Iklan

INFO BISNIS – Keberhasilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam mencatatkan kinerja yang gemilang secara berkelanjutan, tak henti-hentinya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Mulai dari penghargaan, pengakuan, hingga pemeringkatan dari lembaga bergengsi dan kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Seperti diketahui, di usianya yang mencapai 128 tahun, sepanjang tahun 2023 lalu setidaknya lebih dari 200 penghargaan disematkan kepada BRI. Dari jumlah tersebut, 53 di antaranya merupakan penghargaan bertaraf internasional. Adapun beberapa penghargaan dan pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Forbes Global 2000 menobatkan BRI sebagai World Largest Company In Indonesia, peringkat #1 di Indonesia dan peringkat #307 di dunia, naik dari peringkat #349 tahun lalu.

2. Euromoney menobatkan BRI sebagai Market Leader in Indonesia dan Best Service di Asia Pacific.

3. Asia Money menobatkan BRI sebagai Best Domestic Bank in Indonesia, Best Domestic Private Bank in Indonesia, dan Market Leader Trade Finance (Asian Banks) in Indonesia

4. Finance Asia menganugerahkan 9 Award ke BRI, beberapa diantaranya: Best Financial Company (Gold) Best Corporate ESG Strategy (Gold), Best Overall Company (Gold), dan termasuk Best CEO untuk Direktur Utama BRI

5. The Asset Triple A menobatkan BRI sebagai Best Issuer for Sustainable Finance, Best Sustainability-Linked Loan, Best Private Bank for High Net Worth Individual in Indonesia

6. Global Finance menobatkan BRI sebagai Best Bank in Indonesia.

7. Brand Finance memberikan predikat kepada BRI sebagai “The Most Valuable Brand in Indonesia” (peringkat 1 di Indonesia).

Terkait pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja cemerlang BRI Group nyatanya banyak mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak. Penilaian ini sekaligus menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.

Sunarso menambahkan bahwa berbagai penghar gaan tersebut didedikasikan kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia.

Penghargaan ini juga dipersembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. “Berbagai penghargaan ini tentunya semakin memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti untuk menjadi dan memberi yang terbaik kepada BRI dan negeri ini,” ujarnya.

Keberhasilan BRI Group mendapatkan berbagai penghargaan tersebut tak terlepas darikemampuannya menjaga kinerja positif secara berkelanjutan. Dimana hingga Kuartal III 2023 asset BRI secara konsolidasian meningkat 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47% yoy.

Sunarso mengungkapkan bahwa kontributor utama penopang kinerja positif BRI tersebut diantaranya adalah penyaluran kredit yang tumbuh double digit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit, kualitas kredit yang terjaga, serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan

pendapatan BRI.(*)