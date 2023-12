Profil Bisnis Pegipegi yang Umumkan Tutup Setelah 12 Tahun Beroperasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah platform pemesanan tiket dan penginapan online, Pegipegi atau PT Go Online Destinations, resmi menutup layanannya di Indonesia pada 11 Desember 2023. Informasi ini dibagikan Pegipegi melalui keterangan di laman resminya yang sekaligus mengungkapkan perasaan sedihnya karena harus tutup.

“Hampir genap 12 tahun menjadi solusi travel kamu merupakan pengalaman yang tak tergantikan bagi Pegipegi, namun dengan berat hati, Pegipegi harus pamit,” tulis manajemen, dikutip Selasa, 12 Desember 2023.

Pegipegi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pelanggan setia yang sudah memilihnya sebagai teman perjalanan selama ini. Selain itu, Pegipegi juga berterima kasih kepada segenap mitra akomodasi, penerbangan, transportasi darat, dan seluruh mitra lain dari berbagai industri yang telah bersama-sama mendukung Pegipegi untuk menyediakan pelayanan terbaik.

Lebih lanjut, manajemen menyatakan bahwa Pegipegi terakhir menerima pesanan dari pelanggan per 10 Desember 2023 pukul 23:59 WIB. Adapun untuk seluruh transaksi yang telah dilakukan pelanggan akan tetap berlaku.

“Pelanggan masih bisa check in dan menggunakan transportasi udara dan darat sesuai waktu check in maupun waktu keberangkatan,” bunyi keterangan dalam pengumuman itu.

Informasi mengenai pesanan lewat Pegipegi bisa diakses melalui email yang digunakan ketika membuat pesanan. Pertanyaan, permintaan dana kembali (refund), penggantian jadwal (reschedule) atau komplain dapat disampaikan via email ke cs@pegipegi.com.

Lantas, bagaimana profil Pegipegi yang umumkan tutup setelah 12 tahun beroperasi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Pegipegi

PT Go Online Destinations atau yang lebih dikenal sebagai Pegipegi adalah salah satu perusahaan agen perjalanan online di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perjalanan dalam satu aplikasi. Mulai dari penginapan, travel guide, hingga tiket perjalanan, seperti kereta api, bus & travel, kereta api bandara, dan pesawat.

Pegipegi memiliki tagline ‘To make travel more accessible for all Indonesians’. Melansir dari laman LinkedIn resminya, perusahaan yang identik dengan warna oranye ini telah terhubung dengan lebih dari 7.000 hotel, 20.000 rute penerbangan, 1.600 rute kereta api, dan Kereta Api Bandara (Railink).

Melansir dari rilis yang diunggah oleh DSpace Universitas Islam Indonesia (UII), Pegipegi pertama kali diresmikan pada 7 Mei 2012 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Saat itu, Pegipegi didirikan dengan dukungan dari tiga perusahaan, yakni Recruit Holdings, Altavindo, dan PT Alternative Media (AMG).

Pada awalnya, Pegipegi hanya berfokus pada lini bisnis pemesanan hotel. Namun pada Mei 2013, Pegipegi mulai menerima pesanan untuk tiket perjalanan udara atau pesawat. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2015, Pegipegi memperkenalkan aplikasi berbasis Android yang bisa didapatkan dengan mengunduhnya di Google Play. Beberapa bulan kemudian, barulah Pegipegi memperkenalkan aplikasi berbasis IOS bagi para pengguna gadget Apple.

Sebagai perusahaan agen perjalanan online, Pegipegi terus melakukan inovasi dan memperluas jangkauannya. Pada Maret 2016, mereka akhirnya menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api. Di akhir tahun 2019, tiket Bus & Travel pun turut disediakan sebagai salah satu bentuk komitmen Pegipegi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Recruit Holdings, salah satu perusahaan yang mendukung pendirian Pegipegi memutuskan untuk memberikan dukungan penuh dalam bentuk investasi pada 2016-2017. Kemudian pada 2018, Pegipegi diakuisisi oleh Jet Tech yang kemudian menjadi pemegang saham tunggal.

Sejak awal berdiri, Pegipegi berkomitmen untuk menjadi teman perjalanan menyenangkan yang menginspirasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang beragam destinasi menarik melalui media sosial, website, maupun aplikasi. Hal ini tertuang dalam visi Pegipegi yang berbunyi, ‘Menjadi Fun Travelling Partner Bagi Masyarakat Indonesia’.

Selama perjalanannya menjadi agen perjalanan online di Indonesia, Pegipegi telah mendapatkan sejumlah penghargaan. Beberapa di antaranya adalah Customer Loyalty Award ‘Excellence’ in Net Promoter Score (NPS) For Travel Portal Category dari Majalah SWA dan Hachiko, Netizen Online Reservation Choice dalam acara Indonesia Netizen Brand Choice Award (NBCA) 2017 dari Warta Ekonomi, dan Bronze Champion untuk kategori Online Travel Agent dalam acara Indonesia WOW Brand 2017 dari MarkPlus, Inc.

RADEN PUTRI