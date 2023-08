IHSG Awali Pekan Ini dengan Pergerakan Positif, Sesi Pertama Ditutup di Level 6.867,4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan pekan ini dengan cukup positif, menutup sesi pertama hari ini, Senin, 21 Agustus 2023 di level 6.867,4 (+0,10 persen).

Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia menyebut, bursa Amerika Serikat cenderung melemah pada Jumat, 18 Agustus 2023. Sementara Dow Jones +0.07 persen, S&P 500 -0.01 persen, dan Nasdaq -0.20 persen.

Nasdaq mendapat tekanan dari masih melemahnya sejumlah saham teknologi besar AS, seperti Meta and Alphabet. Hal iini yang mendorong indeks saham AS itu mencatatkan minggu negatif yang ketiga secara beruntun, pertama sejak Desember.

Lebih lanjut, bursa Asia juga cenderung melemah. Tercatat, per akhir sesi pertama hari ini, Shanghai (-0.38 persen) dan Hang Seng (-1.38 persen) melemah di tengan keputusan bank sentral China (PBOC) untuk menurunkan suku bunga kredit tenor satu tahun.

Selain itu, STI juga melemah (-0.45 persen), sementara Nikkei (+0.54 persen) dan Kospi (+0,34 persen) menguat.

Di sisi lain, per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 247 saham menguat, sementara 310 melemah, dan 231 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp7,6 triliun, frekuensi trading sebanyak 706.150 kali dan volume trading sebanyak 142,6 juta lot.

