BRI Dorong Penjualan Surat Berharga Negara lewat Talkshow

INFO BISNIS - Menjadi mitra distribusi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Seri ST010 yang dikeluarkan pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk atau BRI berupaya meningkatkan minat investasi.

Salah satu cara melalui talkshow “Wealth Tea Time”, sebuah kolaborasi Wealth Management BRI dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere, Padang, 25 Mei 2023.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menyatakan kegiatan ini sebagai bukti nyata komitemn BRI memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. “Selain itu, kolaborasi ini juga dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, penjualan ST010 dilakukan secara serentak dengan masa penawaran yang berlaku pada periode tanggal 12 Mei - 7 Juni 2023. Menawarkan 2 jenis tenor yakni Seri ST010-T2 dan ST010-T4, SBN ini memiliki jenis imbal hasil mengambang dengan batasan minimal (floating with floor) sebesar 6,25 persen per tahun untuk ST010-T2. Sementara sebesar 6,40% per tahun untuk ST010-T4. Adapun masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025 dan 10 Juni 2027.

ST010 memiliki karakter yang cukup menarik sebab penjualannya berbasis green sukuk yang merupakan instrumen keuangan inovatif berbasis syariah. Hal ini turut mendukung komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim yang berwawasan lingkungan.

BRI terus melakukan kegiatan literasi finansial untuk memberikan layanan one stop financial solution kepada nasabahnya. Hal ini sebagai wujud nyata BRI terus berkomitmen untuk tumbuh dan memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. (*)