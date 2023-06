Libur Idul Adha, Waskita Beri Diskon Tarif Tol Krian-Gresik hingga 35 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. selama libur Idul Adha 2023 ini, memberi diskon tarif tol di jalan tol Krian-Gresik, Jawa Timur. Hal tersebut diharapkan dapat turut memaksimalkan distribusi lalu lintas selama libur panjang pada akhir pekan ini.

"Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi PT Waskita Bumi Wira (WBW) untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Idul Adha dan libur sekolah," kata SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Selain itu, diskon tarif itu juga diharapkan bisa berdampak positif, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan.

Lewat anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR) menerapkan diskon tarif tol Krian-Gresik sebesar 11-35 persen dari tarif normal. Pemberlakuan diskon dimulai per 22 Juni lalu.

Dengan adanya potongan harga ini, pengguna jalan dengan yang mengendarai kendaraan golongan 1 akan dikenakan tarif Rp 1.300 per km, atau turun dari kondisi normal yang Rp 1.506 per km.

Sementara untuk pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp 1.950 per km. Tarif itu lebih rendah dari tarif normal golongan kendaraan II dan III sebelumnya yang Rp 2.259 per km dan golongan kendaraan IV dan V yang per km.

Tak hanya memberikan diskon tarif tol, Waskita Karya juga telah melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas selama libur Idul Adha 2023. Persiapan itu meliputi pemeliharaan jalan hingga peningkatan kualitas dan estetika di sekitar jalan tol.

“Beberapa strategi telah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pada gerbang dan jalur tol, serta pemeliharaan pada badan jalan demi kenyamanan para pengguna jalan," kata Ermy. Waskita Karya juga berupaya untuk memastikan lalu lintas tetap lancar selama libur panjang Idul Adha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengguna jalan.

Di masa mendatang, Waskita Karya berharap dengan adanya jalan tol, perekonomian baik dari sektor industri, barang, dan juga jasa dapat terus tumbuh berkembang. Tak hanya itu, adanya peningkatan dari sisi operasional diharapkan bakal menyumbang pertumbuhan pendapatan perseroan yang signifikan.

Sebelumnya pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menetapkan tanggal 28 dan 30 Juni 2023 sebagai cuti bersama Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi. Adapun tanggal 29 Juni 2023 merupakan hari libur nasional memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi.

ANTARA

