Cara Beli Tiket The Corrs, Band Irlandia yang Kembali Konser Setelah Hiatus Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Band legendaris asal Irlandia, The Corrs, akan segera menyapa para penggemarnya di Indonesia melalui sebuah konser tunggal pada Rabu, 18 Oktober 2023. Konser yang menjadi bagian dari tur reuni empat bersaudara ini akan digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

The Corrs adalah band yang dibentuk pada 1990 oleh empat orang bersaudara di Irlandia. Personil dari grup ini adalah Andrea yang mengisi posisi lead vocal, Sharon (biola, piano, vocal), Caroline (drum, piano, vocal), dan Jim (gitar, piano, vocal). Tur konser dunia ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi band berjumlah empat orang personil tersebut setelah hiatus dari dunia musik selama kurang lebih 18 tahun.

Lantas, bagaimana cara beli tiket The Corrs? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Reuni Setelah 18 Tahun Hiatus

Pada 2005, The Corrs bersaudara sempat hiatus dari industri musik yang telah membesarkan namanya. Meski begitu, grup yang berasal dari Irlandia ini masih memiliki penggemar setia yang menunggu kehadirannya. Akhirnya, pada 2015 grup ini perlahan-lahan mulai kembali ke dunia musik.

The Corrs muncul untuk pertama kalinya sebagai grup pada acara Live in Hyde Park dengan merilis album terbaru bertajuk White Light. Setelah itu, pelantun lagu ‘What Can I Do’ ini pun kembali tampil di panggung besar pada 26 November 2022 di Australia. Saat itu, mereka ditonton sekitar 11 ribu orang penonton.

Band keluarga ini telah mengeluarkan berbagai lagu hits sepanjang karirnya, seperti ‘Breathless’, ‘Runaway’, dan ‘All The Love In The World’. Selain itu, mereka juga berhasil menjual 40 juta keping album di seluruh dunia. Bahkan, The Corrs telah memenangkan 24 penghargaan dari 48 nominasi bergengsi, termasuk dua nominasi Grammy Awards.

Harga Tiket The Corrs

Setelah hiatus lama, The Corrs akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia pada 18 Oktober 2023. Hal ini akan menjadi kunjungan kedua The Corrs ke Tanah Air setelah sebelumnya menggelar konser di Indonesia pada 2001. Dengan demikian, konser The Corrs ini juga akan menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar setelah 22 tahun berlalu.

Adapun harga tiket untuk konser The Corrs di Jakarta dibanderol mulai dari Rp 1-4,5 juta dengan lima kategori berbeda. Sudah termasuk pajak daerah dan biaya admin, berikut rincian harga tiket konsernya:

Kategori VIP Platinum (Seating): Rp 4.5 juta Kategori Gold (Seating): Rp 3,5 juta Kategori Festival (Standing): Rp 2 juta Kategori Silver (Seating): Rp 1,5 juta Kategori Bronze (Seating): Rp 1 juta

Cara Beli Tiket The Corrs

Untuk pembelian tiket konser The Corrs, Anda dapat mengunjungi situs resmi yang disediakan oleh pihak Ravel Entertainment selaku promotor acara. Pemesanan tiket dapat dilakukan mulai 21 Juni 2023 pukul 10.00 WIB melalui tautan resmi www.thecorrsjakarta.com. Tidak ada pembelian tiket dengan sistem presale, sehingga pemesanan tiket untuk semua kategori dilakukan secara bersamaan.

