Sebab Dolar AS Kembali Menguat di Perdagangan Hari Ini

TEMPO.CO, New York - Dolar AS terus menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat atau Selasa pagi WIB, karena meningkatnya permintaan mata uang safe haven dari para investor.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,26 persen menjadi 102,5239 pada akhir perdagangan.

Jatuhnya indeks saham utama di dunia pada Senin, 19 Juni 2023, mendorong penghindaran risiko di kalangan investor meskipun pasar saham AS tutup untuk hari libur federal.

Analis pemasok informasi pasar FX Empire, Vladimir Zernov mengatakan indeks dolar AS mendapat dukungan kuat di dekat level 102 dan perlahan bergerak menuju resistensi berikutnya di kisaran 103,25 hingga 103,45.

Dolar AS merosot Kamis lalu, 15 Juni 2023 dan kemudian mengalami rebound moderat setelah menguji 102,01 pada Jumat, 16 Juni 2023.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0919 dolar AS dari 1,0942 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2779 dolar AS dari 1,2831 dolar AS pada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 141,9470 yen Jepang, lebih tinggi dari 141,8160 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8962 franc Swiss dari 0,8937 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3214 dolar Kanada dari 1,3183 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,7285 krona Swedia dari 10,6299 krona Swedia.

