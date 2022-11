Jokowi Akan Temui Presiden Korea Selatan dalam Business Roundtable KTT G20, Bahas IKN

TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol di business roundtable di sela-sela acara KTT G20. Kedua pemimpin negara akan bersamuh pada Senin malam, 14 November 2022, di kawasan Nusa Dua, Bali.

Dalam pertemuan itu, Korea Selatan akan menyampaikan minat investasinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Minat Korea Selatan ke IKN sangat besar. Makanya IKN sering disingkat Indonesian-Korean Network," kata Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistyanto kepada Tempo di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November.

Gandi mengungkapkan, sejumlah komitmen investasi akan masuk ke IKN dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya sektor infrastruktur, pengembangan sumber daya air, pengembangan kota pintar atau smart city, dan transportasi.

Komitmen mengenai investasi di IKN akan mencapai tahap pembahasan lanjutan dalam pertemuan Jokowi dengan Yoon. Adapun investasi di IKN akan masuk dalam skema G to G, G to B, dan B to B.

Gandi memastikan persamuhan itu bakal diikuti oleh lima menteri dari Korea Selatan dan pengusaha-pengusaha besar. Selain merembuk IKN, Jokowi dan Yoon akan menyaksikan penandatanganan lima nota kesepahaman (MoU) di business roundtable.

Selanjutnya: Salah satu Mou itu soal pembangunan MRT fase