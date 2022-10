Rayakan Hari Jadi, Bank Mandiri Tebar Promo Serba 24

INFO BISNIS – Bank Mandiri berbagai kebahagian di hari jadinya yang ke-24 tahun dengan meluncurkan program promo di berbagai merchant populer saat bertransaksi dengan super app Livin’ by Mandiri, kartu kredit dan kartu debit Mandiri.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menjelaskan, program ini akan berlangsung di sepanjang Oktober 2022. Dapat dimanfaatkan seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan seperti fesyen, gaya hidup, hiburan, travelling, hingga kebutuhan investasi, baik yang dijual secara online ataupun di outlet merchant. Informasi detil dan ketentuan terkait program promo HUT ke-24 ini dapat dilihat pada bmri.id/HUTMandiri24

“Selain sebagai medium berbagi kebahagiaan, program ini juga diharapkan bisa menjadi event aktivasi dan akuisisi nasabah baru, khususnya dari segmen milenial, agar dapat merasakan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan dengan alat bayar Bank Mandiri. Apalagi di tengah upaya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat untuk menjaga laju pemulihan ekonomi,” kata Aqua, Senin, 10 Oktober 2022.

Sejalan dengan usia yang menginjak 24 tahun, tambahnya, program promo yang diberikan pun mengandung angka 24, seperti bayar cuma 24 persen atau Rp24 ribu, diskon atau cashback hingga Rp2,4 juta, cicilan 0 persen selama 24 bulan, ataupun sistem beli 2 dapat 4.

“Di luar promo belanja itu, kami juga punya program cashback Rp50 ribu dengan buka tabungan NOW di Livin’ by Mandiri dan kesempatan dapat motor listrik tukar mulai dari 100 livin’ poin di program Yolo. Untuk kebutuhan investasi, nasabah juga bisa mendapatkan bonus 1.000 livin’ poin untuk pembelian ORI022 serta bebas biaya pembelian reksadana di Livin’ by Mandiri,” kata Aqua.

Dia mencontohkan, program bayar cuma 24 persen atau hanya Rp24 ribu bisa dinikmati di sejumlah merchant kuliner seperti Breadtalk, Grabfood, Hokben, J.Co, KFC, MaxxCoffee, Roppan dan Taco Bell.

“Dengan jumlah nasabah simpanan Bank Mandiri yang mencapai lebih dari 30 juta rekening, kami berharap program promo belanja ini juga dapat meningkatkan volume transaksi Livin’ by Mandiri yang pada Januari - Agustus 2022 telah mencapai lebih dari Rp1.500 triliun transaksi naik hampir 50 persen dari periode yang sama tahun lalu, dengan jumlah frekuensi transaksi mencapai 1.007 Juta transaksi finansial, meningkat 62 persen dari periode yang sama tahun lalu,” tuturnya.

Ia melanjutkan, apresiasi kepada nasabah dalam rangka HUT ke-24 tidak hanya diberikan melalui program promo belanja, namun juga program pembiayaan khusus yang juga berlaku sepanjang Oktober 2022.

“Misalnya, suku bunga KPR spesial mulai dari 2.4 persen fixed 1 tahun dan diskon provisi 24 persen untuk pembelian pada developer unggulan seperti Ciputra, Sinar Mas Land, Pakuwon, Summarecon, Metland, dan developer pilihan lainnya atau pembelian dan take over ke Mandiri oleh nasabah pilihan Bank Mandiri,” ujarnya.

Sedangkan untuk kredit kendaraan bermotor (KKB), Bank Mandiri melalui Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF) telah menyiapkan program pembiayaan pembelian mobil baru kategori penumpang dan komersial dengan suku bunga 2,24 persen flat p.a selama 1 tahun.

Dengan skema pembiayaan khusus ini, lanjut Aqua, pihaknya berharap nasabah dapat segera memanfaatkan digital channel dan menghubungi tim marketing di berbagai contact point Bank Mandiri agar tidak kehilangan momentum yang menarik ini.

“Tidak hanya untuk membantu kebutuhan nasabah, inisiatif program pembiayaan khusus ini juga diharapkan dapat menggenjot kontribusi segmen consumer dalam pengembangan bisnis perseroan,” katanya.

Berdasarkan data per Akhir Agustus 2022 kemarin, Bank Mandiri mencatat penyaluran kredit retail sebesar Rp307,1 triliun secara bank only, tumbuh 12,9 persen secara year on year. (*)