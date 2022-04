Luhut Klaim Amerika Tertarik Kembangkan Rantai Pasok dengan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat temui CEO Tesla Inc. Elon Musk di pabrik perakitan kendaraan listrik Tesla Inc, di Austin, Texas, Amerika Serikat, 26 April 2022. Foto/Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim Pemerintah Amerika Serikat tertarik untuk mengembangkan supply chain material strategis dengan Indonesia.

Luhut bertemua dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat di Washington DC, Rabu, 27 April 2022, antara lain Utusan Khusus AS untuk Iklim John Kerry, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, Kementerian Keuangan Janet Yellen, dan Perwakilan Kantor Dagang AS Katherine Tai. Selain pejabat AS, Luhut mengatakan juga berdiskusi dengan Presiden World Bank David Malpass.

“Saya menemui Secretary of Commerce Gina Raimondo, di mana saya menangkap perhatian besar dari Pemerintah AS agar perusahaan AS lebih berperan dalam pengembangan supply chain material strategis dengan Indonesia,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 April 2022.

Luhut mengatakan apabila kerja sama ini terealisasi, akan menjaga keseimbangan geostrategis hilirisasi industri strategis di Indonesia. Saat bertemu Janet Yellen, Luhut membahas kerja sama pembiayaan energi transisi. Luhut berharap diskusi dengan Yellen menghasilkan pertemuan tim teknis untuk mendetailkan rencana aksi bersama dengan kerangka waktunya.

“Saya juga berdiskusi dengan David Malpass tentang bagaimana kita harus terus bersinergi menghadapi momentum baru percepatan tantangan global, dari pandemi hingga konflik global,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu CEO Tesla Inc., Elon Musk di Giga Factory Tesla, Austin, Texas, Amerika Serikat.