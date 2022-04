Putin Tetap Diundang ke KTT G20, Bagaimana Hubungan Dagang RI-Rusia Sebenarnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli di Kementerian Keuangan Wempi Saputra menyatakan Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk tidak mengundang anggota G20 mana pun. Termasuk di dalamnya adalah Rusia.

"Sebagai presiden, Indonesia telah mengundang semua anggota dan mulai hari ini ada yang mengkonfirmasi kehadiran fisik dan beberapa secara virtual," kata Wempi dalam konferensi pers, Kamis, 14 April 2022.

Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah G20 juga mengatakan bahwa Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov telah mengkonfirmasi akan hadir secara virtual pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral minggu depan.

Dalam jumpa pers Kementerian Luar Negeri kemarin, Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia mendengarkan semua pendapat negara anggota G20, termasuk mengundang Ukraina ke KTT Bali, November.

Terlepas dari tekanan dari para pemimpin dunia yang menginginkan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tak datang dalam pertemuan G20 tersebut, menarik untuk mengulik lebih jauh, seperti apa hubungan dagang atau ekonomi Indonesia dengan Rusia selama ini?

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan adanya fluktuasi tren pertumbuhan nilai perdagangan Indonesia dan Rusia dalam lima tahun belakangan ini. Pada Januari hingga Februari 2022, misalnya, tercatat nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 679 juta atau sekitar Rp 9,8 triliun (asumsi Rp 14.359 per dolar AS).

Nilai itu terdiri dari ekspor Indonesia ke Rusia sebesar US$ 332 juta dan impor Indonesia dari Rusia sebesar US$ 347 juta. Dengan begitu, neraca perdagangan Indonesia defisit US$ 15 juta dari Rusia pada dua bulan pertama tahun ini.

Sedangkan pada tahun 2021 lalu, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 2,74 miliar atau sekitar Rp 39,3 triliun. Pada tahun lalu tercatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 239 juta dari Rusia karena nilai ekspor ke negara beruang merah itu sebesar US$ 1,49 miliar atau melampaui nilai impor dari Rusia sebesar US$ 1,27 miliar.