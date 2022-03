Penonton MotoGP Diajak Manfaatkan Akomodasi Terapung Kapal KM Kelud, Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengajak para penonton MotoGP untuk memanfaatkan fasilitas akomodasi terapung dengan Kapal KM. Kelud hingga 21 Maret 2022.

Akomodasi terapung ini merupakan penugasan yang diberikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada PT. PELNI (Persero). "Bagi para penonton MotoGP yang menonton MotoGP di 20 Maret mengalami kesulitan mendapatkan tempat menginap karena belum dapat tiket pulang atau mau lanjut berwisata di NTB, bisa memanfaatkan akomodasi terapung," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Mugen Sartoto dalam rilis, Minggu, 20 Maret 2022.

Akomodasi terapung dengan kapal KM. Kelud merupakan salah satu bentuk dukungan akomodasi pada gelaran Moto GP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika yang terletak di obyek wisata super prioritas, Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Capt. Mugen Sartoto mengatakan para penonton MotoGP Mandalika dapat memanfaatkan akomodasi terapung ini secara gratis. Menurutnya, akomodasi terapung menjadi solusi karena selain gratis, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tentunya akan mendapatkan pengalaman yang berbeda jika dibandingkan dengan menginap di kamar hotel.

"Kami ingin membantu masyarakat yang memang perlu akomodasi dan ingin istirahat sebelum kembali ke tempat asal terlebih bagi para penonton yang belum kebagian tiket pulang itu agar jangan sampai terdampar. Mengingat okupansi penginapan di Mandalika juga sedang tinggi," katanya.

Berikut sejumlah persyaratan untuk dapat menikmati akomodasi Terapung di KM Kelud:

Memiliki tiket menonton Moto GP 2022 Memiliki sertifikat vaksin dosis kedua Memiliki aplikasi PeduliLindungi Membawa alat perlengkapan mandi dan handuk pribadi Melakukan proses reservasi (tidak menerima tamu walk-in).

Dalam layanan Akomodasi Terapung di KM Kelud tidak disediakan sarapan, tetapi tersedia kantin di atas kapal, Shuttle Service Gili Mas – Mandalika pukul 6.00-12.00 WITA. Mandalika - Gili Mas pukul 12.00-06.00 WITA, periode waktunya sejak 17-21 Maret 2022.

Fasilitas di KM. Kelud terdiri atas tempat tidur berkapasitas 1.500 orang, Mushola, kantin, dan fasilitas publik lainnya.

"Karena kapasitasnya terbatas, dihimbau bagi yang berminat untuk segera melakukan reservasi," kata Capt. Mugen.

Untuk reservasi melalui email panitia Rsvhotelapung@ppl.ac.id dengan melampirkan: Nama, Alamat, No KTP, No. HP dan persyaratan nomor 1 & 2. Waktu Check In pukul 14.00 WITA, sementara waktu Check Out pukul 12.00 WITA. Contact person panitia Sdr. Husni Adam HP 0823 4157 4268.

MUTIA YUANTISYA

Baca: MotoGP, Sandiaga: 300 Sarana Hunian Pariwisata Terisi Penuh