Produk Kecantikan Halal untuk Muslimah yang Bakal Laris di 2022

INFO BISNIS-Bagi yang tertarik menjalani bisnis online Evermos dengan menjadikan para muslimah sebagai target pasar, menjual produk kecantikan halal bisa menjadi salah satu peluang usaha Evermos yang layak dipertimbangkan untuk dipilih. Bukan hanya karena marketnya yang besar, produk kecantikan juga menjadi salah satu produk yang selalu laris dipasarkan di setiap tahun di semua platform e-commerce di Indonesia.

Gaya hidup halal juga menjadi tren yang terus booming dalam beberapa tahun terakhir. Para wanita muslimah juga kini semakin dimanja dengan banyak produk kecantikan halal, yang mudah ditemukan di berbagai situs atau aplikasi berbelanja di tanah air.

Dari sejumlah produk kecantikan yang laris diperjualbelikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian diantaranya mengusung konsep halal. Bagi yang tertarik menjalani bisnis online dengan menjual produk kecantikan halal untuk wanita muslimah, empat produk dibawah ini layak dipertimbangkan untuk dijajakan.

ESQA Goddess Eyeshadow Palette â Bronze

Produk dari brand ESQA ini dinobatkan sebagai eye shadow terbaik dan salah satu yang paling laris diperjualbelikan di salah satu platform e-commerce ternama di Indonesia. Keunggulan produk ini selain mendapat sertifikasi halal dari MUI, juga menawarkan sensasi yang mengesankan bagi penggunanya, menonjolkan kesederhanaan, dan memikat dengan sembilan bayangan berpigmen tinggi hanya dalam empat sapuan.

Power Liner BLP Copper

Salah satu eyeliner terbaik dan bakal laris untuk dijual ini mengedepankan warna coklat medium yang soft, warna yang "bersahabat" karena bisa digunakan setiap hari dan menonjolkan kesan natural. Produk ini cocok untuk pemula yang baru mencoba menggunakan eyeliner. By Lizzie Parra atau BLP juga sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI.

MAKE OVER Lash Impulse Waterproof Mascara

Brand yang telah mengantongi sertifikat halal dari MUI ini mengeluarkan salah satu maskara terbaik dan paling laris menurut salah satu platform e-commerce di Indonesia. Keunggukan Lash Impulse Waterproof Mascara membantu membuat bulu mata terlihat lebih tebal dan melentikkannya. Maskara dari MAKE OVER ini juga tahan air dan tidak mudah luntur sehingga, ‘wudhu friendly’. Kelebihan lainnya maskara ini bisa membuat Anda selalu siap bepergian karena tak mudah hilang hingga 12 jam.

Wardah Instaperfect Mineralight Matte BB Cushion

Jatuhkan pilihan Anda pada Wardah Instaperfect Mineralight Matte BB Cushion untuk foundation terbaik. Produk ini bisa membuat kulit wajah Anda lebih sempurna, menjaga kelembaban kulit dan memberikan perlindungan komplet dari sinar matahari. Namun, produk ini tidak tahan air, sehingga lebih baik mengaplikasikannya kembali setelah mengambil air wudhu. Produk ini juga memiliki kandungan SPF 29 PA +++, yang sangat membantu ketika tidak menggunakan sunscreen.

Empat produk tersebut menjadi awal yang bagus buat Anda memulai bisnis online Evermos. Sesuai motonya, Everyday Need for Every Moslem", Evermos menawarkan banyak produk untuk muslim dan muslimah yang lengkap, serta menawarkan kemudahan bagi semua orang yang ingin memulai bisnis dengan mudah dan murah, karena tidak harus memiliki warehouse sendiri. Anda bisa menjadi reseller dan dropshipper, dan mulai mendapatkan komisi sesuai persentase dari penjualan.

Anda bisa mendapatkan kemudahan sebagai reseller atau dropshipper Evermos, Anda dapat membuat toko sendiri dengan produk dari brand atau toko lain. Selain itu Anda bisa langsung mengunduh aplikasi dan mendaftar sebagai reseller atau dropshipper di aplikasi Evermos. Tunggu apalagi, segera daftar sekarang juga dan mulai menjado calon pebisnis yang akan meraih kesuksesan besar!(*)