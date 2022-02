BNI dan ITB Sinergikan Ekosistem Finansial Kampus

(Ki-ka) Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh dalam acara Kick Off Campus Financial Ecosystem BNI dan ITB, Jumat (18/2/2021).

INFO BISNIS - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) sejak awal 2022 kembali melakukan ekspansi program Campus Financial Ecosystem guna mengukuhkan fungsinya sebagai bank kampus.

Kali ini, BNI menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk masuk dalam program Campus Financial Ecosystem. Program ini bertujuan mendukung kebutuhan dunia pendidikan melalui layanan terbaik dan solusi transaksional yang lebih terdepan.

BNI dan ITB melakukan Kick Off Campus Financial Ecosystem dengan menandatangani secara virtual Memorandum of Understanding (MoU) tentang Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi pada Jumat, 18 Februari 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor ITB, Reini Wirahadikusumah beserta Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhamad Abduh, serta Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan ITB, Jaka Sembiring. Sementara dari BNI diwakilkan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto.

Sis Apik menuturkan sejarah kerja sama BNI dan ITB berlangsung sejak 1971. Melalui penandatanganan MoU saat ini, BNI dan ITB setuju melakukan integrasi dalam hal layanan payroll menggunakan Payment Application Programming Interface (API), Layanan Integrated Cash Management, Penerbitan Kartu Co-Branding Uang Elektronik Perbankan, Program Pascasarjana ITB dan Fleksi Pendidikan, dan Early Recruitment Program (ERP). Selain itu, BNI juga menyiapkan program Digital Entrepreneur untuk mendukung UMKM binaan ITB melalui program BNI Edu Preneur.

“Kami mengapresiasi ITB atas kerja sama yang telah dibangun selama ini. Tentunya dengan ini BNI akan meningkatkan layanan dengan memberikan solusi keuangan yang terintegrasi berbasis digital dan sesuai dengan kebutuhan segenap Civitas Akademika, dari mulai solusi keuangan bagi Kampus ITB, dosen atau staff pengajar, staff pegawai, mahasiswa, bahkan lebih luas lagi, sampai dengan keluarga mahasiswa dan pelaku usaha di sekitar kampus ITB,” tutur Sis Apik.

Rektor ITB, Reini Wirahadikusumah mengatakan BNI Campus Financial Ecosystem adalah program sangat tepat sebagai solusi keuangan yang lengkap bagi ITB. Program ini mampu menyediakan solusi digital terintegrasi yang memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan di ekosistem kampus, baik berupa Corporate Support, Cash Management System, Layanan Produk Consumer, Recruitment, Wirausaha serta solusi IT lainnya.

“Kami tentunya sangat berharap dengan ekosistem closed loop ini untuk dosen atau staff pengajar, staff pegawai, mahasiswa, dan lebih luas lagi, sampai dengan keluarga mahasiswa ITB,” ujar Reini.

Ia menambahkan, BNI juga telah bekerja sama dengan ITB meliputi beberapa layanannya dan terbukti mampu memudahkan transaksi serta pengelolaan keuangan kampus ITB. Antara lain Cash Management, Student Payment Center (SPC) Host to Host, Payroll, Penggunaan Kartu Tanda Mahasiswa BNI Griya & Fleksi pegawai,Kartu Kredit Affinity (ITB Card), Kerja sama BNI AM-ITB Harmony untuk pengelolaan endowment fund/ dana abadi ITB, serta Rekrutmen & Magang Mahasiswa.

Selain kerja sama dengan Corporate ITB, BNI juga sangat mendukung upaya pemulihan ekonomi para UKM binaan Alumni ITB dengan pembentukan ekosistem keuangan kelembagaan sekaligus Pemberdayaan UKM Alumi ITB melalui Program BNI Edupreneur.

“Tentunya, kerja sama yang telah dibangun ini menjadi lebih lengkap lagi. Apalagi, ITB dan BNI juga telah bekerja sama dalam penerbitan Kartu Ikatan Alumni ITB yang ditujukan untuk memastikan keberlangsungan hubungan kampus dengan para alumninya,” ucap Reini. (*)