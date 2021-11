Resmikan Destinasi Baru di Cibubur, Sandiaga Jelaskan Konsep Wisata Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan The Hub Equestrian, Archery, and Coffee di Cibubur, Jawa Barat. Sandiaga berharap hub ini menjadi salah satu alternatif destinasi wisata halal di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Selain sebagai alternatif destinasi wisata halal di Jakarta, The Hub Equestrian, Archery, and Coffee mampu membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” kata Sandiaga salam keterangannya, Senin, November 2021.

The Hub, kata Sandiaga, telah memenuhi tiga unsur layanan sesuai kebutuhan wisatawan Muslim. Pertama ialah layanan "need to have", seperti servis dan makanan halal. Hub ini juga memiliki fasilitas untuk ibadah salat untuk wisatawan beragama Islam.

Kedua ialah "good to have". Lokasi wisata ini memiliki toilet yang ramah bagi Muslim. ketiga ialah "nice to have". Hub tersebut punya fasilitas rekreasi segmen keluarga atau muslim friendly.

Sandiaga mengatakan destinasi ini menjadi salah satu konsep wisata halal. Ia pun menyinggung peristiwa pengusiran heqan di Aceh beberapa waktu lalu yang dikaitkan dengan wisata halal.

"Ini menjadi kesempatan kita untuk menjelaskan konsep wisata halal sebenarnya dan ini menjadi PR bagi semua memaparkan what is the true wisata halal," tutur Sandiaga.

Adapun Sandiaga sempat menjajal beberapa atraksi yang ditawarkan di The Hub Equestrian, Archery, and Coffee, seperti berkuda hingga memanah. Atraksi tersebut merupakan atraksi andalan yang ditawarkan bagi wisatawan di sana.

"Bukan sekadar atraksi wisata, kedua aktivitas tersebut merupakan dua jenis aktivitas yang banyak dilakukan wisatawan dari segmen wisata halal," ucap Sandiaga Uno.

