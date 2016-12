Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Rupiah Diprediksi Stabil

Jum'at, 23 Desember 2016 | 11:05 WIB







Ilustrasi rupiah. REUTERS/Supri

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak stabil menjelang libur natal dan tahun baru. Hal ini sejalan dengan aliran dana masuk ke Surat Utang Negara (SUN) yang konsisten.



Rupiah pagi ini tercatat melemah ke Rp13.473 per US$, di tengah penguatan dollar yang masih terjadi di Asia. "Selain itu aliran dana keluar dari pasar saham juga deras, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis pada perdagangan kemarin," ujar Analis Samuel Sekuritas, Rangga Cipta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Desember 2016.



Rangga menjelaskan, harga komoditas yang tetap bertahan tinggi juga mempertahankan kepercayaan diri investor terhadap prospek likuiditas dollar di Indonesia. Menurut dia, hal ini juga membantu koreksi nilai tukar rupiah tidak terlalu tajam.



"Keputusan yang akhirnya merelaksasi ekspor mineral juga meningkatkan, tidak hanya ekspektasi terhadap perbaikan surplus perdagangan tapi juga prospek pertumbuhan ekonomi di 2017," kata Rangga.



Setelah pertumbuhan ekonomi AS direvisi meningkat, indeks dollar pun menguat tipis. Hal ini juga sebagai respon angka revisi pertumbuhan ekonomi AS yang kenaikannya melebihi ekspektasi pasar.



Penguatan indeks dollar juga diikuti dengan kenaikan imbal hasil US Treasury yang juga menarik kenaikan imbal hasil negara maju lainnya. Di sisi lain, Rangga menuturkan harga minyak mentah masih bertahan menguat bersama dengan komoditas lainnya.



GHOIDA RAHMAH