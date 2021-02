30 Inovator dan Entrepreneur Muda Asia, 1 dari Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Forbes mengumumkan 30 inovator, entrepreneur dan pemimpin muda Asia yang dinilai memberi dampak kepada dunia. Tiga puluh inovator Asia itu termasuk dalam daftar 300 inovator muda dunia.

Dari sejumlah nama generasi milenial yang mendapat penghargaan tersebut, Indonesia diwakili Gibran Huzaifah Amsi El Farizy alias Gibran Huzaifah. Pemuda berusia 27 tahun ini tercatat sebagai pendiri eFishery.

"Semuanya berusia di bawah 30 tahun," demikian keterangan tertulis Forbes yang diterima Kamis, 13 April 2017.

Forbes menuturkan, pengumuman daftar tahunan yang kedua ini termasuk 30 inovator, entrepreneur dan pemimpin muda dari setiap 10 kategori. Mereka yang mendapat penghargaan sebagai yang terbaik itu diseleksi para juri yang memiliki kompetensi dan reputasi di bidangnya.

Sepuluh kategori dimaksud adalah Teknologi Konsumsi; Perusahaan Teknologi; Hiburan dan Olah Raga; Seni; Keuangan dan Modal Ventura; Industri, Manufaktur dan Energi, Kesehatan dan Sains; Entrepeneurship Sosial; Media, Marketing & Periklanan; serta Retail dan E-commerce.

Tahun ini, menurut Forbes, daftar Forbes 30 Under 30 Asia menunjukkan keragaman bakat, dengan 300 entrepreneur muda berbakat yang berhasil menembus berbagai kesulitan untuk menghasilkan inovasi. Mengagumkan menyaksikan bagaimana generasi milenial menggunakan teknologi untuk meningkatkan industri, memberdayakan lingkungan sekitar dan menghadapi hambatan budaya.

Sejumlah nama diwakili oleh para wanita di Asia yang memberikan sumbangan bagi perubahan sosial. "Menggugurkan stereotype dan anggapan negatif tentang kaum wanita dengan apa yang sudah dicapainya," kata Rana Wehbe, Senior Digital Editor Forbes Asia.

Adapun nama-nama yang masuk dalam daftar 30 generasi milenial Asia yang berusia di bawah 30 tahun antara lain:

• Consumer Technology (Teknologi Konsumsi): Kavin Bharti Mittal, 29, India: Pendidi & CEO, hike Messenger

• Enterprise Technology: (Perusahaan Teknonlogi) Josiah Humphrey & Mark McDonald, kedua berusia 25 tahun, Australia: Cofounders, Appster

• Entertainment & Sports (Olahraga dan Hiburan : Suboi, 27, Vietnam: Hip Hop, artis

• The Arts (Seni) : Liu Wen, 29, China: Supermodel International

• Finance & Venture Capital (Keuangan dan Modal Ventura): Chenyao (Zoe) Zhou, 27, China: Partner, Longling Capital

• Industry, Manufacturing & Energy (Industri, manufaktur dan Energi) : Gibran Huzaifah Amsi El Farizy (Gibran Huzaifah), 27, Indonesia: Founder, eFishery

• Healthcare & Science (Kesehatan dan Sains): Yuki Shimahara, 29, Japan: Founder, LPixel Inc

• Social Entrepreneurs (Entrepreneur Sosial): Daroath Phav, 28, Kamboja: Direktur, WaterSHED

• Media, Marketing & Advertising (Media, Marketing dan Periklanan) : Hyungcheol Lim & Goeun Choe, 26 dan 25, Korsel: Cofounders, Gameberry

• Retail & E-commerce (Ritel dan E-Commerce): Noor Neelofa Mohd Noor (Neelofa), 28, Malaysia: Pendiri dan Direktur, NH Prima International Sdn Bd.

Lebih dari 1.200 lamaran diterima panitia namun hanya 300 pelamar yang masuk babak pemilihan akhir. Para penerima penghargaan diseleksi para juri berikut

• Hiroshi Mikitani, Chairman & CEO of Rakuten Inc

• Solina Chau, Executive Director of Li Ka Shing Foundation

• Jean Liu, President of Didi Chuxing

• Jenny Lee, Managing Partner of GGV Capital

• Allan Zeman, Chairman of Lan Kwai Fong Group

• Datuk Prof. Jimmy Choo, OBE, Perancang sepatu dan and duta wisata, Malaysia

• George Calombaris, Celebrity Chef

• Eva Chen, Cofounder & CEO Trend Micro

• Royston Tay, Zendesk General Manager Messaging

• Jennifer Woo, Chairman & CEO Lane Crawford Joyce Group

• T. M. Ravi, The Hive Cofounder & Managing Director

• Sharmeen Obaid-Chinoy, peraih dua kali piala Oscar (Academy Award) untuk film dokumenter

• Vineet Nayar, Founder & Chairman Sampark Foundation

• Sonny Bill Williams, atlet Rugby dan Petinju kelas berat

• Yuna (Yunalis Mat Zara'ai), Penyanyi-Penulis Lagu dan Entrepreneur

• Kai-fu Lee, CEO Sinovation Ventures

• Romi Haan, Founder & CEO Haan Corp

• Mark Britt, Cofounder & CEO iFlix

• Rui Ma, Silicon Valley/China Crossborder Tech Investor

• Dr. Snehal Patel, MyDoc Cofounder & Saena Partners Managing Director

• Mallika Kapur, koresponden internasional CNN

• Sonny Vu, President & CTO Fossil Group dan Connected Devices

• Steve Monaghan, Chief Investment & Innovation Officer Gen.Life Limited

• Liu Xueliang, General Manager BYD Asia-Pacific

• Roger Lee, CEO TAL Group

• Caspar Schlickum, CEO Wunderman APAC

• Kristie Lu Stout, CNN Anchor/Correspondent

• Paul Ronalds, CEO Save the Children Australia

• Edie Hu, VP & Arts Advisory Specialist of Citi Private Bank

• Jeannie Cho Lee, pakar anggur

Para juri melakukan pemilihan berdasarkan sejumlah kriteria seperti kepemimpinan dan kemampuan menyelesaikan masalah di bidangnya masing-masing, pola pikir kewirausahaan dan orientasi hasil, kesediaan untuk menghadapi perubahan di masa depan, dan sejumlah kriteria lainnya.

BISNIS.COM