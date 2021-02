Harga Emas Menguat Setelah Empat Hari Terpuruk  

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir naik pada Rabu atau Kamis pagi waktu Indonesia, 15 September 2016, karena perdagangan teknikal dan dolar Amerika Serikat yang melemah memberi dukungan terhadap logam mulia.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember naik US$ 2,4 atau 0,18 persen menjadi US$ 1.326,1 per ounce. Para pedagang mengambil keuntungan pada posisi jangka pendek mereka, memberikan dorongan bagi logam mulia naik kembali setelah jatuh selama empat sesi berturut-turut.

Analis percaya bahwa melemahnya dolar Amerika juga mendorong harga logam mulia naik karena indeks dolar Amerika, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, turun 0,33 persen menjadi 95,26 pada pukul 17.30 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti, jika nilai dolar turun, harga emas berjangka akan naik, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih murah bagi para investor.

Selain itu, analis percaya pasar akan diberi petunjuk lebih lanjut untuk arah ekonomi Amerika setelah beberapa indikator ekonomi utama dirilis pada Kamis ini, termasuk klaim pengangguran mingguan, indeks harga produsen, penjualan retail, dan laporan produksi industri. Indeks harga konsumen akan dirilis pada Jumat besok.

Logam mulia mendapat dukungan lebih lanjut ketika laporan yang dirilis Departemen Perdagangan Amerika menunjukkan harga-harga impor dan ekspor masing-masing menurun 0,2 persen dan 0,8 persen.

Ini merupakan sebuah tanda sedikit inflasi di sisi perdagangan ekonomi Amerika dan ada kemungkinan memberi lebih banyak amunisi terhadap kenaikan suku bunga pada pertemuan FOMC mendatang pekan depan.

Pasar ekuitas Amerika tetap pada tingkat yang lebih lemah pada Rabu, setelah mengalami penurunan tajam pada Selasa. Analis mencatat, ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik karena investor mencari tempat yang aman. Sebaliknya, ketika ekuitas Amerika membukukan keuntungan, harga logam mulia biasanya turun.

Harga perak untuk pengiriman Desember naik 9,1 sen atau 0,48 persen dan ditutup pada level US$ 19,066 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober bertambah US$ 4,9 atau 0,47 persen menjadi US$ 1.040,90 per ounce.

ANTARA

