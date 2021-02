Telkom Terus Tingkatkan Kepuasan Pelanggan  

INFO BISNIS - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berkomitmen untuk terus meningkatkan kepuasan bagi para pelanggannya. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya layanan IndiHome dari Telkom pada tahun 2015 ini.

Indihome merupakan solusi layanan digital home berupa internet on fiber berkecepatan tinggi, TV interaktif, dan telepon rumah berupa layanan panggilan lokal atau interlokal dengan fasilitas gratis panggilan seribu menit lokal dan interlokal per bulan. Semuanya dikemas dalam satu paket dengan harga yang sangat kompetitif. Ketiga layanan dalam satu paket yang sering disebut dengan tripleplay ini, pertama di Indonesia. Saat ini layanan Indihome yang menggunakan jaringan fiber optik ini telah tersedia di 160 kota di seluruh Indonesia, terdiri dari 60 kota besar dan 100 kota lainnya.

Vice President Consumer Relationship Management Telkom Agus Winarno menyampaikan Telkom melalui IndiHome terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan baik dari sisi kualitas produk maupun layanan. “Semua pencapaian tersebut tidak lepas dari peran serta pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan serta memberikan berbagai masukan dan umpan balik,” katanya.

Tidak berhenti sampai di situ, Telkom juga masih terus memperluas layanannya untuk meningkatkan pemerataan akses broadband ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan akses broadband ini sangat membantu daerah-daerah terpencil dalam meningkatkan perekonomian daerah. Ini membuat Indihome Fiber menjadi layanan tripleplay dengan wilayah layanan paling luas di Indonesia, sekaligus menjadi pelopor menuju hadirnya era baru internet fiber di Indonesia.

Banyak keunggulan yang dimiliki fiber optik dibandingkan dengan kabel tembaga yang dulu biasa digunakan untuk sambungan telepon dan internet. Fiber optik memungkinkan kecepatan akses internet sampai dengan 100 Mbps, jauh lebih tinggi dari kabel tembaga yang hanya sampai 5 Mbps. Jaringan fiber optik menghasilkan koneksi yang lebih stabil dan tidak terganggu oleh gelombang elektromagnetik, serta lebih aman dari serangan petir. Dengan koneksi yang lebih stabil ini, diharapkan kualitas layanan broadband semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan ini.

Secara bertahap, Telkom juga terus meningkatkan kecepatan layanan internet kepada pelanggan existing tanpa dikenakan biaya tambahan. Program yang diberi nama HSSP (Higher Speed Same Price) ini telah dinikmati oleh lebih dari 927 ribu pelanggan sejak tahun 2012.

Komitmen terhadap peningkatan kepuasan pelanggan juga ditunjukkan dari beberapa hasil survey yang dilakukan oleh surveyor independen. Indeks kepuasan pelanggan (CSI/Customer Satisfaction Index) pada segmen konsumer terhadap produk dan layanan Telkom terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. CSI pada tahun 2012 tercatat sebesar 79,6 persen, naik menjadi 80,1 persen di tahun 2013, dan naik lagi menjadi 83,77 persen pada tahun 2014.

Peningkatan kualitas produk dan layanan Fixed Broadband dari Telkom juga mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga independen. Selama delapan tahun berturut-turut (2008 – 2015), Telkom mendapatkan Indonesia Customer Satisfaction Award dari Frontier Consulting Group untuk kategori Fixed Internet Service Provider. Call center Telkom juga mendapatkan Call Center Service Excellence Award selama delapan tahun berturut-turut (2008 – 2015) di ajang penghargaan prestisius yang diselenggarakan oleh CCSL (Care Centre for Customer Satisfaction and Loyalty). Telkom meraih yang terbaik untuk kategori Telekomunikasi dan Internet Service Provider. Selain itu, call center Telkom juga mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi, termasuk The Best Operational Contact Centre dalam ajang pemilihan Indonesia Contact Center Award yang diselenggarakan oleh ICCA (Indonesia Contact Center Assosiation), mulai tahun 2009 - 2015.

Seiring dengan perubahan pola komunikasi pelanggan yang semakin familiar dengan media sosial, Telkom juga meningkatkan layanan melalui beberapa media social seperti melalui akun @telkomcare di Twitter atau halaman Telkom Care di facebook. Percakapan dengan pelanggan mengenai manfaat berbagai produk dan layanan juga terus dikomunikasikan melalui akun @telkompromo di Twitter dan halaman Telkom Promo di facebook. Pada tahun 2014 dan 2015, pengelolaan akun media sosial tersebut mendapatkan predikat internasional “Socially Devoted” dari Social Bakers, yang menunjukkan kualitas dan kecepatan dalam merespon pertanyaan, permintaan atau keluhan pelanggan melalui media sosial.