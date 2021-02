PBB: Arus Investasi Asing ke Indonesia Naik 20 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam World Investment Report 2015 mencatat kenaikan arus investasi asing (FDI) ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sepanjang tahun 2014. Peningkatan investasi di Asia Timur dan Tenggara sebesar 10 persen mencapai US$ 381 miliar.

“Arus FDI US$ 381 miliar ini rekor bersejarah,” kata Dahlia Sihombing, juru bicara PBB di Jakarta dalam keterangannya mengenai laporan World Investment Report 2015 terbitan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Kamis, 25 Juni 2015. Arus masuk FDI ke Asia Timur tumbuh 12 persen ke angka US$ 248 miliar dolar, sementara Asia Tenggara naik 5 persen sebesar US$ 133 miliar.

Untuk Indonesia, arus masuk FDI meningkat 20 persen hingga US$ 23 miliar berkat naiknya investasi ekuitas secara signifikan. Singapura, penerima FDI yang dominan di Asia Tenggara, hanya naik 4 persen dengan angka US$ 68 miliar sementara Vietnam, yang disebut sebagai lokasi penting bagi perusahaan asing di Asia Tenggara untuk produksi berbiaya rendah, meraih peningkatan FDI sebesar 3 persen ke US$ 9,2 miliar.

Karena keunggulan biaya dan efisiensi, terdapat kenaikan arus FDI bidang manufaktur ke negara berpenghasilan rendah di ASEAN. Hal ini sering kali dipicu oleh proyek-proyek besar, seperti investasi senilai US$ 600 juta oleh Grup Taekwang and Huchems (Korea Selatan) di Myanmar.

World Investment Report 2015 mengemukakan bahwa arus FDI ke Cina mencapai US$ 129 miliar dolar pada tahun 2014 atau setara dengan 4 persen. Ini terutama disebabkan oleh peningkatan FDI di sektor jasa, sementara FDI di sektor manufaktur menurun, khususnya pada industri yang sensitif terhadap peningkatan upah buruh. Arus FDI ke Hong Kong membumbung 39 persen hingga mencapai jumlah tahunan US$ 103 miliar. Pertumbuhan yang fenomenal ini terjadi karena melonjaknya investasi ekuitas yang terkait dengan sejumlah merger dan akuisisi besar lintas batas, seperti pembelian 25 persen saham A.S. Watson Co. senilai US$ 5,7 miliar dolar oleh Temasek Holdings Singapura.

Laporan ini mengungkapkan bahwa investasi internasional dalam bidang infrastruktur telah meningkat, dengan FDI intra-regional sebagai pendorong utama di Asia Timur dan Tenggara. Konektivitas antar negara dan pelaku ekonomi semakin meningkat di berbagai parameter. Secara khusus, infrastruktur merupakan komponen utama dalam konektivitas regional, terutama pada industri listrik, telekomunikasi, transportasi, dan air.

Walaupun begitu, perkembangan konektivitas infrastruktur antar negara, sub-wilayah, dan sektor masih kurang merata. Dalam beberapa waktu terakhir, inisiatif baru pada tingkat nasional, regional, dan internasional semakin meningkatkan prospek pengembangan investasi dan konektivitas infrastruktur di seluruh Asia Tenggara—serta daerah yang lebih luas lagi.

Perusahaan multinasional merupakan investor utama dalam bidang infrastruktur, dan oleh karenanya berkontribusi dalam meningkatkan konektivas regional. Data penerimaan FDI sejumlah pelaku ekonomi utama di Asia Tenggara menunjukkan bahwa skala keseluruhan investasi infrastruktur asing sangatlah besar.

Di Asia Tenggara, stok FDI pada tahun yang sama dalam bidang tersebut berjumlah 37 miliar dolar di Singapura dan 15 miliar dolar di Thailand. Namun, World Investment Report 2015 menunjukkan bahwa investasi ekuitas oleh perusahaan multinasional dalam bidang infrastruktur di Asia Tenggara telah kembali menguat. Pada tahun 2014, nilai merger dan akuisisi lintas batas pada industri infrastruktur meningkat hampir tiga kali lipat hingga 17 miliar dolar. Walapun terdapat penurunan jumlah proyek yang benar-benar baru (greenfield projects), investasi internasional bidang infrastruktur telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan arus masuk FDI intra-regional berkontribusi terhadap investasi internasional bidang pembangunan dan konektivitas infrastruktur. Secara umum, peningkatan FDI intra-regional memunculkan dorongan untuk konektivitas infrastruktur yang intensif, dengan Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan Singapura sebagai sejumlah sumber investasi dan operasi terpenting. Sekitar 45 persen investasi perusahaan multinasional Asia pada industri infrastruktur menargetkan wilayah mereka sendiri. Proyek intra-regional memiliki bagian yang jauh lebih besar pada merger dan akuisisi lintas batas dibandingkan pada proyek yang benar-benar baru.

World Investment Report 2015 juga menyebutkan bahwa sejauh ini, nilai FDI belum cukup melaporkan partisipasi total perusahaan multinasional dalam konektivitas infrastruktur. Sebuah gambaran yang lebih lengkap menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan multinasional melalui non-ekuitas dan bentuk gabungan seperti pembangunan, pengoperasian, dan penyerahan (BOT) bersifat signifikan di Asia Tenggara. Dalam berbagai kasus, terjadi pengembangan kemitraan pemerintah swasta (KPS).

Sejumlah proyek berbasis BOT serta struktur konsesi lainnya telah memanfaatkan modal asing berjumlah signifikan dan berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur pada industri seperti listrik dan transportasi. Sebagai contoh, AES Corp (Amerika Serikat) bermitra dengan POSCO Power Corp (Korea Selatan) dan China Investment Corporation (salah satu dana kekayaan kedaulatan/SWF utama Tiongkok) dalam mengembangkan pembangkit listrik Mong Duong II di Vietnam. Dengan perjanjian tipe BOT dengan pemerintah Vietnam, proyek ini akan melibatkan total investasi 1,4 miliar dolar dan kemungkinan menjadi contoh proyek pembangkit listrik berbasis KPS di negara tuan rumah.

Dalam bidang transportasi, berbagai proyek besar telah ditandatangani atau sedang direncanakan dengan basis KPS/konsesi di negara Asia Tenggara. Di Indonesia, misalnya, sejumlah proyek dalam bidang infrastruktur transportasi telah tercatat dengan jumlah total investasi melebihi 1 miliar dolar, termasuk konsesi pembangunan jalan tol dan proyek KA Bandara Soekarno-Hatta.

