BRI Insurance Raih Tiga Penghargaan Insurance Awards 2024

INFO BISNIS - BRI Insurance (BRINS) kembali berhasil menorehkan prestasinya dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award tahun 2024, dengan kategori sebagai The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), dan The Best Performance General Insurance Company In 15 Concecutive.

Penyerahan penghargaan diterima secara langsung oleh perwakilan dari BRI Insurance Bapak Budi Wiyono selaku Division Head Of Wholesale Business Division BRI Insurance dan Bapak Anton Topo selaku Head Of West Regional Office BRI Insurance pada hari Jumat 26 Juli 2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

“Terima kasih kepada tim juri serta stakeholder atas kepercayaan berupa penghargaan yang diberikan untuk BRI Insurance. Kami sadari bahwa penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak dan juga tak lepas dari komitmen kami untuk menciptakan kinerja positif dari seluruh pekerja BRI Insurance khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah.” ujar Budi Wiyono.

Acara penghargaan 25th Insurance Award tahun 2024 dibuka oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menjadi keynote speech yaitu Kepala Eksekutif Pengawas IKNB & Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, dengan tema “Tantangan Industri Asuransi dan Multifinance Setelah Reformasi Pengawasan IKNB."

“Acara ini adalah salah satu bentuk kegiatan untuk mempererat hubungan OJK dengan seluruh perusahaan asuransi. Selain untuk memberikan penghargaan kepada seluruh pemenang penghargaan acara ini juga bisa kita jadikan momen untuk berdiskusi perihal tantang-tantangan yang akan dihadapi Industri Asuransi” Ucap Ogi Prastomiyono.

Dikonfirmasi secara langsung Bapak Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengatakan “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan kepercayaannya terhadap BRI Insurance. Semoga Penghargaan ini menjadi booster yang positif bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi perlindungan yang terbaik selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions” Ucap Budi Legowo.

Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance. Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Industri Asuransi.(*)