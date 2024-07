Rupiah Ditutup Melemah Tipis di Level Rp 16.215 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah tipis 1,5 poin dalam penutupan perdagangan hari ini Rabu, 24 Juli 2024. Nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.215 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Selasa kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.213,5.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan sebagian besar pedagang tetap bias terhadap greenback di tengah ketidakpastian mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terlebih, setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan dan mendukung wakilnya Kamala Harris sebagai kandidat dari Partai Demokrat.

"Harris terlihat dengan cepat mengumpulkan dukungan dari partai tersebut, sehingga Demokrat menyiapkan Harris untuk berhadapan dengan calon dari Partai Republik Donald Trump tahun ini," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis pada Rabu.

Sementara itu, pasar Cina mengalami penurunan yang berkepanjangan dalam beberapa sesi terakhir. Hal ini terjadi karena sentimen terhadap negara tersebut memburuk akibat data perekonomian yang mengecewakan. Utamanya data pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal kedua 2024.

"Hal ini ditambah dengan penurunan suku bunga yang mengecewakan oleh Bank Rakyat, sementara Sidang Pleno Ketiga Partai Komunis Tiongkok juga tidak memberikan banyak petunjuk mengenai langkah-langkah stimulus lebih lanjut," tutur Ibrahim.

Sedangkan di dalam negeri, pasar terus memantau kondisi utang pemerintah yang membengkak dan sudah berada dalam posisi tidak aman. Kementerian Keuangan sebelumnya mengungkapkan posisi utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini sudah mencapai 300 persen, lebih tinggi bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 292,6 persen.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Rasio utang pemerintah sudah tiga kali lipat lebih besar daripada penerimaannya," kata Ibrahim.

Jika dilihat dari beberapa indikator seperti debt service domestic government revenue yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF), posisi utang pemerintah sudah tidak aman. Namun bila menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), posisi utang RI memang masih aman sebab di bawah batas aman 60 persen.

Secara nominal, posisi utang pemerintah per Mei 2024 bertambah Rp 14,59 triliun. Nominalnya, meningkat 0,17 persen dibandingkan akhir April 2024 yang mencapai Rp 8.338,43 triliun.

Pilihan Editor: Tiket Konser hingga Smartphone Bakal Kena Cukai? Ini Alasannya