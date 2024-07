Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia masih masuk dalam perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih ada tantangan untuk bisa keluar dari jebakan tersebut.

Pemimpin Partai Golkar itu berujar untuk mewujudkan hal itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-7 persen dengan pertumbuhan nilai investasi 7 persen per tahun. Ia juga merespons presiden terpilih Prabowo Subianto yang berharap ekonomi berkembang di atas itu.

“Pak Prabowo berharap di tahun ketiga hingga kelima mencapai 8 persen, sehingga ini menjadi tantangan kita semua,” kata Airlangga dalam acara Memorial Lecture: Mengenang Visi BJ Habibie di Jakarta, Selasa 23 Juli 2024. "Prabowo berharap di tahun 3, 4, atau 5 mencapai 8 persen, sehingga ini jadi tantangan kita semua."

Airlangga menambahkan, pendapatan per kapita Indonesia hingga akhir tahun ini sekitar US$ 5.000. Namun beberapa provinsi sudah lolos jebakan pendapatan menengah. Seperti contohnya Jakarta yang meraih pendapatan per kapita rata-rata US$ 21 ribu. Selain itu, ada kabupaten seperti Ogan Komering Ulu di Palembang yang sudah US$ 10 ribu.

Lokasi tersebut bisa menjadi acuan bagi wilayah lain untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. “Jadi kita bisa lihat berbagai provinsi, bagaimana kita bisa mengerek provinsi lain agar lolos middle income trap,” ujar Airlangga lagi.

