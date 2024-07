Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual menganalisis, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen untuk bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan 5,11 persen. Sepanjang tahun 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,05 persen.

David menjelaskan, Indonesia bisa bebas dari middle income trap jika pendapatan per kapita telah melebihi US$ 13.800. Pada 5 juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pendapatan per kapita Indonesia US$ 4.806.

"Kalau udah lepas di atas US$ 13.800, baru bisa dikatakan kita udah masuk high income. Nah, kita kalau mau di atas US$ 13.800, memang tumbuhnya harus 6 persen terus, minimal," kata David kepada Tempo, dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Bila bisa mencapai 8 persen, maka akan lebih cepat lagi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income. David memproyeksikan, Indonesia bisa keluar dari middle income trap sekitar tahun 2030 hingga 2035.

"Sebelum demographic dividend (bonus demografi) kita berakhir, karena kan ini juga kita harus hitung dengan betul. Penambahan penduduk dan seterusnya secara demografik," katanya.

Dia menekankan, kesempatan Indonesia untuk mengejar target tersebut tidak lagi panjang. "Kalau misalnya lewat dari 2030-2035, ya, kita mungkin sulit untuk bisa lepas dari perangkap pendapatan menengah. Kita akan stay di sini."

