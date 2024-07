Netizen Bandingkan Koleksi Gibran dengan Bung Hatta: Mainan Vs Buku

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi bahan perbincangan setelah gambar ruang kerjanya beredar di media sosial. Warganet menyoroti ruang dan meja kerja mantan Wali Kota Solo itu yang dipenuhi banyak mainan.

Gibran resmi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo periode 2021-2026 pada Selasa, 16 Juli 2024 lalu. Gibran mundur karena terpilih sebagai wakil presiden mendapingi Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Usai menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Pimpinan DPRD Kota Solo, Gibran pun kembali ke Balai Kota Solo untuk membereskan ruang kerjanya.

Pada kesempatan itu, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mempersilakan awak media untuk masuk ke dalam ruang kerjanya, hal yang sangat jarang dilakukan Gibran selama menjabat. Berdasarkan catatan Tempo, di meja kerja Gibran memang terdapat beraneka barang koleksi putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu.

Mayoritas barang-barang itu merupakan mainan koleksi. Mulai dari sejumlah mobil Tamiya limited edition, baik yang sudah dirakit dan tertata rapi di rak mini maupun yang masih ada di dalam kardus. Ada pula koleksi sejumlah action figure karakter Lego yang tertata rapi di lemari kaca khusus.

Terdapat pula sejumlah action figure berupa patung topeng Darth Vader dari serial Star Wars, serta koleksi action figure Bearbrick. Ia pun mengemasi barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam kardus yang sudah disiapkan sebelumnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai alasan menyimpan berbagai koleksi mainan di meja kerjanya, Gibran mengatakan jika hal itu dilakukan agar ia merasa nyaman selama bekerja di kantor. Ia pun mengaku tak ada barang yang menjadi favoritnya lantaran koleksi yang dimilikinya terlalu banyak.

“Yang favorit? Enggak ada, sama semua. Dibawa ke sini (ruang kerja) ya biar nyaman saja pas kerja. Mungkin nanti ada yang diberikan ke orang karena tidak mungkin saya bawa ke kantor di Jakarta (Istana Wapres). Di sana sudah banyak barang,” kata Gibran.

Banyaknya koleksi mainan pribadi di meja kerja Gibran menuai berbagai reaksi dari sejumlah warganet di media sosial X. Beberapa orang menilai hal tersebut wajar, sedangkan beberapa lain merasa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Berikut sejumlah reaksi netizen melihat meja kerja Gibran yang dipenuhi banyak mainan.

Reaksi Netizen

Seorang warganet di media sosial X membanding antara meja kerja Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, dengan Gibran. Dia mengatakan, ruang kerja Bung Hatta dipenuhi dengan buku yang menginspirasi pemikirannya. Bahkan, saking banyaknya buku yang dimiliki, Bung Hatta sampai mendirikan perpustakaan pribadi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Gibran juga banyak koleksinya, tapi MAINAN. Bahkan tak terlihat buku bacaan apapun di meja kerjanya,” ucap akun X bernama @Jhon****, disertai dengan dua gambar yang memperlihatkan ruang kerja Bung Hatta dan Gibran yang sedang membereskan mainannya.

Selain itu, warganet lain juga mengomentari perbedaan koleksi Bung Hatta dengan Gibran, ibarat langit dan bumi.



"Meja Bung Hatta penuh dgn buku² ilmu pengetahuan Meja Gibran penuh dgn boneka²,lego,tamiya, & mainan lainnya," tulis @HastariRat92723

Senada dengan pendapat itu, netizen lain menilai banyaknya mainan di ruang kerja Gibran tidak etis. Dia pun mempertanyakan kinerja mantan Wali Kota Solo itu.

“Stacking legos di ruang kerja berasa kayak rumah sendiri. Menurut gua yang bukan anak presiden, gak etis lah. Lo mau kerja apa mau main? Atau emang kerjaannya cuma main-main aja? Bayangin!!! Lo ke kantor bawa satu box BARBIE dipajang di kantor,” tulis @reva****.

Meski beberapa mempermasalahkan ruang kerja Gibran yang penuh dengan mainan, beberapa warganet menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar selama tidak mengganggu pekerjaan.

“Gak ada salahnya dengan membawa a piece (or pieces) of your hobby kemana pun kamu berada. Selama kerjaan lancar dan tidak mengganggu pekerjaan tentunya,” kata warganet dengan akun @cmdr****.

“Saya punya Gundam & Beyblade di meja kerja saya (di rumah). Menurutku menyenangkan mendekorasi meja kerjamu dengan hobimu,” ucap @aldr****.

“Rasanya gak ada salahnya naruh mainan di meja kerja. Selama posisinya gak ganggu area kerja (tangan, peripheral dll),” tulis @Pura****.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini