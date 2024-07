Kemenhub: Helikopter Jatuh di Bali Ditumpangi Lima Orang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan helikopter yang terjatuh di wilayah Bali pada Jumat, 19 Juli 2024 pukul 15.33 Wita, ditumpangi oleh lima orang.

"Helikopter membawa person on board atau POB, yaitu satu pilot dan empat (orang) penumpang," kata Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Khusnu menyebut bahwa pilot dan keempat orang penumpang tersebut dinyatakan selamat. "Informasi awal semua penumpang dipastikan selamat dalam kecelakaan tersebut," ujarnya.

Meski begitu, Kemenhub belum menyebutkan data lebih rinci mengenai jenis kelamin, asal dan kewarganegaraan dari empat orang penumpang Helikopter PK-WSP type Bell 505 milik PT Whitesky Aviation yang mengalami insiden tersebut.

Sementara itu, dalam video amatir berdurasi 0,26 detik yang diterima Antara, memperlihatkan kondisi helikopter tersebut seusai jatuh.

Dalam video tersebut pula terdengar suara perempuan meminta tolong dengan ucapan bahasa Inggris "please help my husband" (tolong suami saya).

Tak berselang lama, suara perempuan kembali terdengar, namun dengan kalimat bahasa Indonesia "suamiku mana?".

"Saat ini inspektur penerbangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara (Bandara) Wilayah IV sedang menuju lokasi kecelakaan. Whitesky Aviation juga telah mengirimkan tim investigasi ke lokasi kejadian. Informasi terkini akan disampaikan lebih lanjut," ucap Khusnu.

