Livin by Mandiri Tingkatkan Pengalaman Perbankan dengan Tiga Pilar Inovasi

INFO BISNIS - Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, terus mendorong transformasi digital melalui super app mereka, Livin’ by Mandiri. Di tengah pesatnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Livin' by Mandiri menyediakan solusi finansial menyeluruh, mulai dari menabung, transaksi, hingga investasi, baik domestik maupun internasional.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa Livin’ by Mandiri bukan sekadar aplikasi perbankan biasa, tetapi merupakan gerbang menuju pengalaman perbankan yang lebih canggih dengan fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan nasabah.

“Dengan mengimplementasikan tiga pilar inovasi: Everyday Banking and More, Beyond Banking, dan The Next Level Banking Experience, kami memastikan setiap transaksi nasabah melalui Livin’ by Mandiri memberikan manfaat nyata. Kami mengedepankan kualitas dan inovasi untuk membangun hubungan yang mendalam dan bernilai tambah dengan nasabah,” kata Darmawan dalam pernyataan persnya di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan lebih dari 25,4 juta pengguna hingga Mei 2024, meningkat 37 persen year-on-year (YoY). Total nilai transaksi telah mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi sebanyak 1,45 miliar.

Nasabah dapat menikmati Everyday Banking and More melalui berbagai fitur yang terus berkembang hingga kuartal I 2024, seperti QRIS multi source of fund (Tabungan Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, dan Livin’ Paylater), Tap to Pay, pembayaran lintas negara secara real-time, dan transfer dalam berbagai valuta asing.

Selain itu, inovasi seperti personal loan, cash advance, konversi cicilan kartu kredit, dan Livin’ Paylater dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial generasi muda, terutama Generasi Z. Program Livin’ Around The World memudahkan pengguna membuka rekening di 120 negara menggunakan kartu SIM lokal dan melakukan transaksi internasional tanpa kontak.

Pengalaman Beyond Banking ditawarkan melalui fitur Sukha yang mengintegrasikan layanan perbankan dengan kebutuhan gaya hidup harian. Fitur ini memberikan pengalaman lengkap mulai dari berbelanja di merchant terkemuka hingga menikmati konten di SukhaTV, SukhaReels, dan SukhaNews, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, kesehatan, dan asuransi.

Memasuki kuartal III 2024, Livin’ by Mandiri akan meluncurkan program Livin’poin yang terintegrasi dengan berbagai merchant pilihan, memberikan pengalaman The Next Level Banking Experience. Program ini mempermudah nasabah mengumpulkan dan menukarkan poin serta mendapatkan penawaran dan hadiah eksklusif dari setiap transaksi dengan Livin’ by Mandiri.

Dalam acara Livin’ Beyond Fest, Bank Mandiri memamerkan pencapaian dan keunggulan ratusan fitur Livin’ by Mandiri melalui kampanye #BeyondSuperAPP, sekaligus memperkenalkan fitur baru Livin’ KPR untuk pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) digital.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui layanan Livin' #BeyondSuperAPP yang memudahkan langkah nasabah, baik di dalam maupun luar negeri,” tambah Darmawan dalam acara di pelataran Sarinah Jakarta, akhir Juni lalu.

Bank Mandiri optimis bahwa dengan inovasi berkelanjutan dan mendengarkan kebutuhan nasabah, Livin’ by Mandiri akan terus menjadi mitra terpercaya dan mewujudkan masa depan banking experience sebagai beyond super app di bidang perbankan dan lifestyle.