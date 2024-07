7 Orang Terkaya di Dunia Periode Juli 2024, Bos Amazon Salip Pemilik Perusahaan LVMH

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah bisnis ternama dari Amerika Serikat, Forbes selalu memperbarui daftar orang terkaya di dunia melalui situs resminya, Forbes Real Time Billionaires.

Pada periode Juli 2024, terdapat sejumlah perubahan peringkat dari orang paling tajir di dunia. Salah satunya Jeff Bezos, pendiri Amazon, yang berhasil menduduki peringkat kedua usai menyalip pengusaha Bernard Arnault & Keluarga, pemilik perusahaan konglomerasi LVMH.

Selain perubahan pada peringkat daftar orang terkaya di dunia, jumlah harta kekayaan beberapa dari mereka pun berada di tren penurunan. Hanya Elon Musk dan Jeff Bezos yang berhasil meraih keuntungan dari bisnis-bisnisnya.

Berikut daftar orang terkaya di dunia periode Juli 2024.

Daftar Orang Terkaya di Dunia Juli 2024

1. Elon Musk (US$ 254,5 Miliar)

Posisi teratas dalam daftar orang terkaya di dunia periode Juli 2024 masih diduduki oleh Elon Musk. Dia adalah CEO perusahaan mobil listrik ternama di dunia, Tesla.

Per 17 Juli 2024, harta kekayaannya mencapai US$ 254,5 miliar. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar US$ 2,2 miliar dari periode sebelumnya.

Konglomerat asal Amerika Serikat ini juga merupakan CEO di perusahaan roket swasta, SpaceX, dan perusahaan media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Selain menjadi pemimpin di dua perusahaan itu, Elon juga memiliki saham di keduanya.

2. Jeff Bezos (US$ 210 Miliar)

Konglomerat yang satu ini adalah pendiri perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon. Jeff Bezos berhasil berada di peringkat kedua setelah harta kekayaannya naik sebesar US$ 281 juta, menjadi US$ 210 miliar.

Dia pernah menjabat sebagai CEO di perusahaan tersebut hingga Juli 2021. Namun, dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai CEO dan menjabat sebagai Chairman Amazon.

Jeff Bezos juga memiliki perusahaan media, The Washington Post, dan Blue Origin, sebuah perusahaan luar angkasa yang mengembangkan roket. Dia bahkan sempat terbang ke luar angkasa pada Juli 2021.

3. Bernard Arnault dan Keluarga (US192,6 $ Miliar)

Bernard Arnault dan Keluarga adalah pemilik perusahaan konglomerasi Moet Hennessy Louis Vuitton atau yang dikenal juga dengan LVMH. Perusahaan barang mewah asal Prancis ini, mengelola sekitar 70 merek fashion dan kosmetik ternama di dunia.

Beberapa anak perusahaannya yang paling terkenal yakni Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, dan Sephora. Pada Januari 2021, LVMH mengakuisisi perusahaan perhiasan Tiffany & Co. senilai $15,8 miliar. Pada periode ini, jumlah kekayaan Bernard Arnault turun hingga US$ 2,6 miliar.

4. Larry Ellison (US$ 177,1 Miliar)

Pengusaha yang satu ini adalah pendiri perusahaan perangkat lunak Oracle pada 1977. Dia pernah menjabat sebagai CEO Oracle selama 37 tahun, hingga 2014 lalu. Kini, dia menjabat sebagai Ketua dan Chief Technology Officer (CTO) di perusahaan tersebut.

Selain itu, taipan asal Amerika Serikat ini juga merambah ke dunia investasi dengan memiliki saham besar di perusahaan milik Elon Musk, Tesla.

Dia bahkan pernah menjabat sebagai dewan direksi Tesla pada 2018-2020. Total kekayaan Larry Ellison turun US$ 319 juta pada periode ini.

5. Mark Zuckerberg (US$ 171,8 Miliar)

Mark Zuckerberg merupakan pengusaha asal Amerika Serikat yang memulai bisnisnya ketika masih berusia 19 tahun. Saat itu, dia membuat sebuah platform media sosial bernama Facebook pada 2004.

Seiring berjalannya waktu, bisnis Mark semakin berkembang dan kini telah memiliki beberapa platform baru dalam naungan induk perusahaan yang didirikannya, yakni Meta. Platform media sosial tersebut adalah Instagram, WhatsApp, dan Threads.

Sama seperti pengusaha lain, harta kekayaan Mark Zuckerberg dari bisnisnya juga mengalami penurunan pada periode Juli 2024. Jumlah kekayaannya turun sebesar US$ 2,2 miliar.

6. Larry Page (US$ 151,8 Miliar)

Larry Page adalah salah satu pendiri Google pada 1998, bersama rekan kuliahnya di Stanford, Sergey Brin. Bersama Brin, Page berhasil menemukan algoritma PageRank Google, yang menggerakkan mesin pencari tersebut.

Page pernah menjabat sebagai CEO Google hingga 2001. Dia kemudian menjadi CEO Alphabet, perusahaan induk baru Google, hingga 2019.

Di tahun tersebut, Page mengundurkan diri sebagai CEO Alphabet, namun tetap menjabat sebagai anggota dewan dan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut.

Per 17 Juli 2024, jumlah harta kekayaan Larry Page adalah US$ 151,8 miliar. Angka ini turun dari periode sebelumnya sebesar US$ 2,1 miliar.

7. Sergey Brin (US$ 145,3 Miliar)

Daftar orang terkaya di dunia periode Juli 2024 selanjutnya adalah Sergey Brin. Dia adalah teman Larry Page yang ikut mendirikan perusahaan mesin pencari populer, Google.

Pada Desember 2019, Sergey Brin mengundurkan diri sebagai Presiden Alphabet, perusahaan induk Google. Kini dia menjadi pemegang saham pengendali dan anggota dewan direksinya Alphabet. Harta kekayaannya mengalami penurunan sebesar US$ 1,9 miliar dari periode sebelumnya.

RADEN PUTRI

