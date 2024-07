Bank BRI jadi Kontributor Teratas Setoran Dividen BUMN

Iklan

INFO BISNIS - Setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat meningkat dras tis pada tahun 2023. Berdasark an data Kementerian BUMN yang dikutip pada Jumat, 12 Juli 2024, kontribusi perser oan BUMN terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp81 t riliun pada 2023.

Realisasi itu naik 102,5 persen secara year on year dibandingkan dengan setora n tahun 2022 sebesar Rp40 triliun. Secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp636 tr iliun pada 2023. Pencapaian itu tersebut juga tumbuh dari Rp591 triliun untuk periode 2022.

Dari sisi kontributor dividen tertinggi untuk periode 2023, daftar lima teratas ditempati oleh BRI, Pertamina, Bank Mandiri, Telkom dan MIND ID. Apabila dirinci, BRI menyetor dividen total seni lai Rp23,2 triliun pada 2023, Pertamina Rp14 triliunda n Bank Mandiri Rp12,8 triliun. Adapun, Telkom dan MIND ID masing-masing berkontribusi Rp8,6 triliun dan Rp7,5 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungka pkan bahwa BUMN secara grup mengkontribusikan 20 persen pendapatan n egara pada periode tahun 2023. “Perb aikan struktur, transformasi b udaya maupun keuangan yang dil akukan BUMN juga ikut dirasakan masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN," imbuh Tiko.

Pada kesempatan terpisah, Dire ktur Utama BRI, Sunarso menegaskanbahwa BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menekankan bahwa sebagai "bank rakyat", keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayorit as, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau eco nomic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan be rputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," ujar S unarso.(*)