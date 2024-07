Sehari Menjelang Pengumuman BI Rate, Rupiah Melemah Tipis Menjadi Rp 16.179 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah 9 poin dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa, 16 Juli 2024. Nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.179 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.170.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan spekulasi penurunan suku bunga acuan The Fed pada September makin menguat. Disusul pula oleh data inflasi AS yang lemah dan sinyal yang agak dovish dari The Fed.

Pada Senin kemarin, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral semakin yakin bahwa inflasi AS akan turun. Ibrahim menyebut, para pedagang melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin hampir 90 persen. "Meskipun dia (Powell) tidak secara langsung mengirim pesan mengenai penurunan suku bunga, pasar menganggap komentarnya berarti bahwa penurunan suku bunga sudah dekat," kata Ibrahim pada Selasa.

Di sisi lain, dolar AS didukung juga oleh meningkatnya spekulasi bahwa Trump akan memenangkan Pemilu. Pasalnya, penembakan Trump di Butler, Pennsylvania dinilai telah mengerek popularitasnya secara signifikan. Walhasil, menempatkan Trump di atas rivalnya Joe Biden.

"Trump diperkirakan akan memberlakukan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis, yang berpotensi meningkatkan inflasi dan mendukung dolar," kata Ibrahim.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, data Produk Domestik Bruto (PDB) Cina yang lebih lemah daripada perkiraan menimbulkan keraguan atas pemulihan ekonomi negaranya. Kondisi ini dapat menjadi pertanda buruk bagi permintaan komoditas Cina. Selain itu, kepresidenan Trump juga diperkirakan dapat menimbulkan lebih banyak hambatan perdagangan bagi negara ini dan berisiko melemahkan perekonomiannya.

Pada Rabu, 17 Juli 2024 Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan atau BI rate. Hari ini dan besok, Dewan Gubernur BI menggelar rapat untuk memutuskan apakah BI rate akan dipertahankan di level 6,25 persen, naik, atau bisa juga turun.

Pilihan Editor: Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN