Jakarta Sneaker Day Bagikan Sepatu dan Sandal Gratis untuk 380 Pengunjung Pertama Setiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Sneaker Day (JSD) resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Hall A, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 Juli 2024. Pameran fesyen dan sepatu tahunan yang berkolaborasi dengan Event myBCA ini akan berlangsung hingga Ahad, 7 Juli 2024. Mengusung tema On the Next Phase, JSD tahun ini menggambarkan evolusi dunia sneaker dengan fokus yang diperluas ke ranah olahraga. “Tahun ini merupakan kali keenam kami mengadakan JSD secara offline,” ujar Event Director myBCA x JSD, Dimas Aditya, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Pada tahun ini, JSD mengadakan program 1.000 Sepatu dan Alas Kaki. Menggandeng empat merek lokal, yakni KANKY, WEIDENMANN URBAN, PORTO X, dan KLUK, JSD membagikan sepatu dan sandal gratis kepada 380 pengunjung pertama tiap hari. Lewat program ini, setidaknya akan ada 1.140 pengunjung yang akan mendapatkan sepatu dan sandal gratis hingga pameran berakhir.

Tak hanya itu, JSD menyediakan voucher belanja senilai Rp 100 ribu bagi pengunjung berbelanja minimal Rp 500 ribu dengan menggunakan QRIS di myBCA. BCA juga menyediakan voucher belanja Rp 50.000 bagi yang berbelanja menggunakan QRIS di BCA mobile atau Kartu Kredit berlogo BCA Card minimal Rp 500.000.

Di tengah-tengah area pameran, tampak ruangan bersekat yang merupakan JSD Sport Complex. Di dalamnya, pengunjung dapat menjajal bernagai aktivitas seperti Running Challenge di atas treadmill, Soccer Challenge: Shoot and Score, Cardio Challenge, serta Sport Game Console serta Try On Shoes dan experience dari PUMA Indonesia, Sun & Sand Sports, Ortuseight, dan Football Dept.

Sejumlah merek dan ritel internasional tampak mendirikan stan di JSD tahun ini. Mereka yakni VANS Indonesia, CAT Footwear, Hush Puppies Indonesia, atmos Indonesia, Our Daily Dose, Golf House Indonesia, 180 SPM, BRATPACK, WILIO, Sun & Sand Sports (SSS), NORAE, Museum of Toys, NCR Sports, dan LOCUS.

Sementara brand dan toko lokal juga tak kalah memamerkan produk-produknya. Mereka yakni EIGER Women, Never Too Lavish, PIERO, PRABU, KANKY, Porto X, BODYPACK, UMBRE, Compass, WINK, MILLS, DRX Wear, NAWA, Mario Minardi, WEIDENMANN URBAN, SSST, M56, Ortuseight, Patrobas, Shoes & Care, BRODO, SOBOYOW, StayHoops, Kick Avenue, GREBE, Uncharted, Shoeprise, True OG, hingga My Shoesz.

