Peluang Investasi Baik, HSBC Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Hingga 5,1 Persen Secara Tahunan

TEMPO.CO, Jakarta - HSBC Global Private Banking menyebut ada peluang yang baik terhadap iklim investasi kuartal III 2024. Dalam laporan bertajuk Power Up with Income and Growth, HSBC mengatakan investor mesti memanfaatkan situasi itu untuk menarik pendapat yang solid dan menangkap peluang keuntungan di pasar saham.

Chief Investment Officer Southeast Asia and India HSBC James Cheo mengatakan ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik karena dukungan konsumsi masyarakat yang kuat. Dia menyebut data GDP Indonesia pada kuartal I menunjukkan pertumbuhan Indonesia berada di level 5,1 persen secara tahunan.

“Angka tersebut tercapai berkat konsumsi domestik, meskipun investasi dan ekspor sedikit melemah. Bidang layanan jasa adalah titik cerah yang ditopang oleh pariwisata,” kata Cheo di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa, 4 Juni 2024.

Selain itu, Cheo juga menyebut ekonomi Indonesia pada semester II 2024 ini akan didukung oleh pertumbuhan kredit yang kuat dengan adanya penanaman modal asing dan pengeluaran infrastruktur. Dia memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 5,2 persen. “Lebih tinggi dari 5 persen pada 2023,” kata dia.

Cheo mengatakan langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada April 2024 untuk mengatasi pelemahan rupiah dan inflasi sangat mengejutkan. Sebabnya, kata dia, sekarang juga muncul ketidakpastian arah suku bunga.

“Kita menunda waktu pemangkasan suku bunga pertama di Indonesia menjadi di kuartal IV tahun 2024. Bank Indonesia sepertinya akan tetap berhati-hati untuk memangkas bunga dan memilih untuk menunggu langkah dari The Fed (Bank Sentral Amerika),” kata Cheo.

