BPS Sebut Harga Emas di Pasar Internasional Naik 0,62 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut harga emas di pasar internasional pada Mei 2024 mencapai US$ 2.351 per troy ounce atau meningkat 0,62 persen dari April bulan lalu. Harga itu berdasarkan rilis dari London Bullion Market Association yang dikutip BPS hari ini.

“Harga emas meneruskan tren kenaikan di pasar London sepanjang Mei 2024,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat merilis Berita Statistik di Gedung BPS, pada Senin, 3 Juni 2024.

Sementara itu, harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi, turun Rp 1.000 per gram menjadi Rp 1.335.000 per gram. Sebelumnya, harga emas Antam berada di posisi Rp 1.336.000 per gram pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin, yakni sebesar Rp 1.220.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

