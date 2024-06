BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto di Kuartal I - 2024

Iklan

INFO BISNIS - PT. BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance (BRINS) mencatatkan premi bruto di kuartal I 2024 sebesar Rp1,02 triliun atau tumbuh sebesar 40,49 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023 (Rp724 miliar) secara year on year. Hasil ini menunjukkan komitmen BRI Insurance dalam menjaga ketahanan dan pertumbuhan baik dari sektor ekonomi ritel maupun mikro di Indonesia.

Keberhasilan kinerja BRI Insurance tak terlepas dari kinerja optimal dan berbagai penghargaan penting di bidangnya seperti industri asuransi ataupun kegiatan sosial dan lingkungan. Sepanjang kuartal pertama pada tahun 2024, setidaknya lebih dari 6 penghargaan bergengsi didapatkan BRI Insurance.

Penghargaan tersebut datang dari berbagai lembaga ataupun media kredibel di tingkat nasional seperti Best Public Relation in Expanding Market Segmentation Through Product Innovation and Distribution Channel Optimization (Category General Insurance) dan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Strategy Implementation to Increase Performance Growth (Category General Insurance) dari Warta Ekonomi, Indonesia Best 50 CEO 2024 In General Insurance Category “Employees’ Choice” dari The Iconomic dan penghargaan dari Baznas sebagai Perusahaan Pembayar Zakat Terbaik BAZNAS RI 2024.

Selain itu, di lingkungan BUMN, BRI Insurance mendapat penghargaan Terbaik II Kategori Program Perusahaan Pengembangan UMKM Anak Perusahaan BUMN dari BUMN Track Best CEO in Developing Performance Driven Culture - R.Budi Legowo dari BUMN Track.

Prestasi ini merupakan bukti nyata kinerja gemilang dari BRI Insurance di awal tahun 2024. Pencapaian BRI Insurance juga tak terlepas dari kontribusi pekerja BRI Insurance lewat kinerja dan budaya kerja yang baik serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BRI Insurance.

Vice President Corporate Secretary BRI Insurance, Fenti Octaviani mengatakan, untuk mencapai keberhasilan yang optimal bagi perusahaan, berbagai upaya akan terus dilakukan BRI Insurance baik dari sisi pelayanan terhadap nasabah maupun dari sisi culture transformasi di internal yang selaras dengan semangat BRI Group.

"Mewakili apa yang sedang dilakukan manajemen, tahun ini dan kedepannya, BRI Insurance akan terus melakukan pembenahan dalam layanan untuk memenuhi ke kebutuhan Masyarakat atas proteksi aset dan diri dari BRI Insurance,” Ujar Fenti.

Fenti juga menyampaikan terima kasih kepada stakeholders atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI Insurance sehingga hal tersebut dapat dijadikan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik.

Untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya, di tahun 2024 ini BRI Insurance memiliki visi dengan mengusung tema tahunan yaitu “Strengthening Interconnected Business to Drive Sustainability with Business Diversification and Partnership” dengan komitmen untuk selalu meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya dengan cara berkolaborasi baik di BRI Group maupun mitra bisnis lainnya dalam meningkatkan customer engagement yang mampu menghasilkan value dan manfaat dari BRI Insurance sebagai mitra terpercaya yang handal untuk solusi perlindungan. (*)