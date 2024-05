Rupiah Melempem Jadi Rp 16.071 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dolar AS menguat dan membuat nilai tukar rupiah melemah dalam penutupan perdagangan hari ini, Senin, 27 Mei 2024. Nilai tukar rupiah turun 76 poin menjadi Rp 16.071 per dolar AS. Pada pekan lalu, kurs rupiah ditutup menguat tipis pada level Rp 15.995 per dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pasar menunggu isyarat lebih lanjut mengenai suku bunga AS dari data inflasi utama yang akan dirilis pekan ini. "Selain itu, hari libur pasar di Inggris dan AS membatasi volume perdagangan. Begitu pula dengan kurangnya petunjuk langsung," katanya pada Senin.

Fokus pasar pada pekan ini tertuju pada data indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) alat pengukur inflasi pilihan The Fed yang akan dirilis pada Jumat. Ukuran inflasi pilihan The Fed diperkirakan akan stabil dari bulan ke bulan. Greenback mengalami peningkatan kekuatan dalam beberapa sesi terakhir, karena para pedagang terus mengabaikan ekspektasi penurunan suku bunga tahun ini.

"Para pedagang kini mempertimbangkan peluang yang lebih besar The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil bahkan di bulan September, menurut alat CME Fedwatch."

Dia melanjutkan, prospek suku bunga yang tinggi untuk jangka waktu lebih lama merupakan pertanda baik bagi dolar AS. Kondisi ini, otomatis jadi pertanda buruk bagi mata uang Asia yang kaya akan risiko.

Selain itu, pasar juga menunggu lebih banyak isyarat dari importir komoditas utama Cina. Khususnya, mengenai bagaimana Beijing berencana mendanai dan melaksanakan sejumlah langkah stimulus yang baru-baru ini diumumkan.

Selanjutnya: Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) optimistis penerbitan....