Rupiah Hari Ini Diperkirakan Menguat hingga Rp 15.950 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Senin, 27 Mei 2024 berpotensi menguat. "Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 15.950 - Rp 16.040," kata dia dalam analisisnya.

Pada akhir perdagangan pekan lalu, Rabu, 22 Mei 2024, nilai tukar rupiah ditutup menguat tipis pada level Rp 15.995 per dolar AS. Ibrahim menjelaskan, kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25 persen turut menjadi sentimen nilai tukar rupiah.

Kenaikan suku bunga acuan BI diputuskan pada 24 April 2024 untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin ini merupakan yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Sementara pada 22 Mei 2024, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,25 persen. Keputusan ini, kata Gubernur BI Perry Warjiyo, konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability yaitu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2024. Termasuk efektivitas dalam menjaga aliran modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Ibrahim melanjutkan, risalah pertemuan The Fed pada akhir April menjadi fokus untuk mendapatkan lebih banyak isyarat dari bank sentral. The Fed telah mempertahankan suku bunga tetap stabil selama pertemuan tersebut, sementara Ketua The Fed Jerome Powell masih mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada 2024.

Para pedagang akan menunggu untuk melihat apakah hal ini akan terjadi di antara semua pejabat The Fed, terutama karena inflasi yang masih stabil. Sejumlah pejabat Fed memperingatkan bahwa bank sentral perlu lebih banyak keyakinan bahwa inflasi akan turun, sebelum mulai memangkas suku bunga.

"Komentar mereka mendukung greenback dan menekan sebagian besar aset berisiko tinggi dan tidak memberikan imbal hasil," tutur Ibrahim.

Pada awal perdagangan tadi pagi, rupiah dibuka tergelincir 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 16.026 per dolar AS dari Rabu pekan lalu sebesar Rp 15.995 per dolar AS.

