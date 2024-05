BRI Sabet Dua Penghargaan Internasional

Iklan

INFO BISNIS – BRI dinobatkan sebagai Best Service Provider – Transaction Bank dan Best in Treasury and Working Capital-SMEs untuk region Indonesia, dalam ajang The Asset 25th Anniversary: Triple A Treasurise Award, di Hong Kong, pada Selasa, 14 Mei 2024. Penghargaan ini diterima Direktur Wholesale Banking & Institution BRI, Agus Noorsanto dan SEVP Treasury & Global Service BRI, Achmad Royadi.

Agus Noorsanto mengatakan, penghargaan ini bisa memacu perseroan untuk terus meningkatkan produk dan layanan transaction banking BRI.

Baca Juga: Pertamina NRE dan Masdar Teken Kerja Sama Energi Terbarukan

“BRI terus berinovasi melalui berbagai bentuk layanan, seperti Integrated Solution Platform yaitu QLola by BRI yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan wholesale dan non-individu dengan hanya satu kali login atau single sign on access,” ujarnya.

Pada kuartal I/2024 tercatat volume transaksi Cash Management tumbuh 32,94 persen year on year (yoy) dan volume Trade Finance tumbuh 102,24 persen yoy. Pertumbuhan tersebut didukung oleh diluncurkannya platform solusi terintegrasi bagi nasabah-nasabah wholesale yaitu QLola by BRI.

Untuk menjaga tingkat profitabilitas dan market share, BRI terus mendorong aktivitas bisnis treasury pada security market dan foreign exchange market. Pada tahun 2023, bisnis treasury BRI mengalami peningkatan yang ditandai dengan kenaikan market share foreign exchange menjadi 11.22 persen, dari 11.08 persen pada tahun 2022.

Baca Juga: Pentingnya Melek Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam bisnis surat berharga, atas peran aktif treasury BRI dalam menjadi market maker baik di pasar perdana maupun sekunder dalam penjualan SBN, BRI juga mendapatkan apresiasi nasional. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan BRI menyabet enam penghargaan bergengsi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RIsiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan predikat sebagai Dealer Utama Terbaik.

BRI juga memiliki portofolio Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kuat sebagai upaya dan komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Hal itu tercermin pada portofolio pembiayaan pada sustainable sector Q1 2024 sebesar 66.2 persen dari total kredit.

Dari sisi liabilitas, BRI juga memiliki pendanaan yang sustain atau ESG-based funding pada instrumen Sustainability Bond (2019), Sustainability-Linked Loan (2022), MTN Inklusif (2022), Green Bond (2022 & 2023), dan ESG Repo (2023). Portofolio ESG tersebut menjadi media BRI dalam mempromosikan langkah-langkah kinerja atas penerapan ESG kepada publik, terutama stakeholders, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan value perusahaan. (*)