KPPU Cari Penyebab Harga Bawang Putih Mahal

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, M Fanshurullah Asa alias Ifan mengatakan telah melakukan pengecekan di 7 wilayah untuk mengecek penyebab mahalnya bawang putih.

"Sebelum FGD (forum kelompok diskusi) kami sudah menginstruksikan 7 kanwil (kantor wilayah). Saya turun ke Kalimantan Barat memang ketemu harga sekitar Rp 40.000 per kilogram cenderung turun. Tapi di Makassar harga Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per kilogram," kata Ifan di Gedung KPPU, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Mei 2024.

Temuan itu membuatnya berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti akademisi, lembaga perwakilan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan asosiasi pada Selasa, 21 Mei 2024 di Gedung KPPU, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu untuk mengecek apa penyebab harga bawang putih melambung tinggi dan apakah ditemukan dugaan permainan dagang. "Kami enggak tahu apakah ini harganya di importir, distributor, agen atau penjual tradisional. Nah yang menjadi persoalan apa harga acuan pasarnya (HAP), setelah kami teliti belum ada," ujarnya.

Ia mengatakan HAP yang ditetapkan yakni Rp 32.000 per kilogram. Namun, penetapan itu sudah lama pada 2019 lalu.

Menurutnya kenaikan harga bawang putih penting diselesaikan lantaran 95 persen pasokan dari impor dan hanya 5 persen dari perkebunan lokal. Jadi, mayoritas dikuasai pasar impor.

Ia tidak menjelaskan 7 wilayah yang di kunjungi KPPU di mana saja. Namun, dia berharap Bapanas segera menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengendalikan harga.

"Perlu segera Bapanas itu menetapkan harga acuan bawang putih, meski ini bukan bahan pokok penting, kami tahu ini mahal. Apakah ada persekongkolan kartel atau importir, apa di level distributor kami cek semua. Sampai saat ini di lapangan enggak ada terjadi itu," ujarnya.

Ia meminta perlu penerapan harga acuan bawang putih baik Harga Acuan Pembelian (HAP) atau harga eceran tertinggi, agar kenaikan harga bawang putih bisa terpantau. Tarif itu ditetapkan Kementerian Keuangan dalam regulasi untuk swasembada pangan dan jika diterapkan, dia optimis selama 5 sampai 10 tahun ke depan produksi bawang putih bisa naik. "Kita ingin swasembada pangan bukan hanya bawang putih saja," ujarnya.

Ia berharap bisa mendiskusikan hal itu secara langsung dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.

Dikutip dari data Badan Pangan Nasional per Selasa, 21 Mei 2024 harga bawang putih rata-rata nasionalnya Rp 42.860 per kilogram. Jika dilihat di data selama seminggu harga itu stabil di kisaran Rp 40.000-an per kilogram.

