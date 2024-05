Terkini: Luhut Tawarkan Dua Investasi Potensial ke Elon Musk, Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 21 Mei 2024 dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia, yakni landasan peluncuran roket dan baterai lithium.

Disusul, pada 19 Mei 2024, CEO SpaceX, Elon Musk mengikuti proses uji coba layanan internet Starlink yang resmi dipasang di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali. Pemasangan ini sekaligus menjadi penanda awal Starlink masuk ke Indonesia.

Selanjutnya, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut pemerintah perlu mengevaluasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) agar dapat mengembalikan kepercayaan publik

Berikutnya, dolar AS masih kuat dan nilai tukar rupiah melemah nyaris menyentuh Rp 16 ribu dalam penutupan perdagangan Selasa, 21 Mei 2024. Nilai tukar rupiah turun menjadi Rp 15.999 per dolar AS. Kemarin, kurs rupiah ditutup melemah 23 poin ke level Rp 15.978 per dolar AS.

Terakhir, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengaku tidak mengetahui isi barang ribuan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan.

