Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo pesimistis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan bisa diimplementasikan mulai Juni 2025. Pasalnya, meskipun rumah sakit disiapkan, kebijakan KRIS tidak diimbangi konsep pembiayaan asuransi pemerintah tersebut.

"Kalau belum ada desain anggaran, rasanya masih kurang sempurna," kata Rahmad dalam acara diskusi 'BPJS Kesehatan dengan KRIS, Permudah Layanan atau Jadi Beban?' di DPR RI, Selasa, 21 2024. "Pesimistis, bukan berarti tidak mendukung."

Menurut Rahmad, jika konsep pembiayaan belum disiapkan, penerapan KRIS BPJS berpotensi mundur dari target. Kalaupun ada wacana kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta, ia berujar, detail konsepnya belum jelas.

"Modelnya seperti apa? Itu PR (pekerjaan rumah) besar pemerintah," ujar dia.

Poilitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu khawatir konsep pelaksanaan KRIS BPJS Kesehatan tanpa mempersiapkan skema pembiayaan akan berdampak pada peserta. Ia mengingatkan pemerintah agar KRIS BPJS Kesehatan tidak membebani peserta mandiri.

"Jangan sampai ketika KRIS berjalan, terjadi peserta BPJS Kesehatan yang menjadi mantan peserta karena tidak mampu membayar iuran kelas mandiri," kata dia.

Pasalnya, peserta mandiri tidak mendapat bantuan dari pemerintah seperti peserta yang tergolong Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Ini perlu perhatian dan pemerintah harus cermat," tuturnya.

Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan KRIS. Dalam beleid itu disebutkan, KRIS harus mulai berlaku tahun 2025.

Sementara KRIS BPJS belum diberlakukan, BPJS Kesehatan masih menerapkan iuran mandiri peserta kelas I sebesar Rp 150 ribu dan kelas II Rp 100 ribu. Kemudian, iuran kelas III sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp 7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp 35 ribu.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan. DJSN masih menghitung nilai risiko sebelum angka iuran ditetapkan. "Kami sedang mengambil data-data yang dibutuhkan supaya itungan aktuarinya pas," katanya di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2024.

Namun prinsipnya, kata Agus, DJSN sebagai petugas yang mengevaluasi sistem tersebut tetap memikirkan hak-hak kesehatan masyarakat dengan gotong royong sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Lebih lanjut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut pihaknya membuka opsi atau kemungkinan untuk bekerja sama dengan asuransi swasta. "Peluang membuka kerja sama dengan asuransi itu ada, sepanjang mekanisme kerja sama tidak berbenturan dengan regulasi ataupun peraturan terkait Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujarnya pada Jumat, 17 Mei 2024.

Dia menyebut, perusahaan asuransi swasta dapat mengembangkan produk asuransi untuk menjamin pelayanan kesehatan di luar manfaat yang dijamin Program JKN. Di samping itu, juga dapat menciptakan produk yang memungkinkan pasien Program JKN untuk naik kelas ruang rawat inap di atas haknya.

Akan tetapi, mekanisme koordinasi manfaat disebut harus digodok lebih lanjut. "Harus ada bentuk kerja sama yang pas dan dibuat regulasi yang sedemikian rupa agar tidak mengganggu tatanan yang sudah ada saat ini,," ujarnya.

RIRI RAHAYU | AISYAH AMIRA | DESTY LUTHFIANI

