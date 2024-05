Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah hingga Rp 16.030 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Selasa, 21 Mei 2024 akan ditutup melemah.

"Sedangkan untuk besok, mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp 15.960 - Rp 16.030," katanya melalui analisisnya pada Senin, 20 Mei 2024.

Pada akhir perdagangan kemarin, kurs rupiah ditutup melemah melemah 23 poin ke level Rp 15.978 per dolar AS. Ibrahim menuturkan, data pekan lalu menunjukkan bahwa harga konsumen AS bulan April menurun. Akibatnya, pasar memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis points (bps) atau setidaknya ada dua kali penurunan suku bunga tahun ini.

Akan tetapi, sejumlah pejabat The Fed telah memberikan peringatan tentang kemungkinan waktu penurunan suku bunga. Oleh karena itu, para pedagang bertaruh pada pelonggaran sebesar 46 bps pada tahun ini dan hanya penurunan suku bunga pada November yang sudah diperhitungkan sepenuhnya.

"Fokusnya sekarang adalah pada laporan indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) ukuran inflasi pilihan The Fed yang akan dirilis pada tanggal 31 Mei," kata Ibrahim.

Di samping itu, pasar juga akan fokus pada risalah pertemuan terakhir The Fed pada Rabu ini. Purchasing Managers' Index (PMI) awal untuk zona euro, Jerman, Inggris dan AS juga akan dirilis pekan ini, bersama dengan daftar pembicara The Fed yang lengkap.

