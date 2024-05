Resmikan Penggunaan Starlink untuk Puskesmas Terpencil, Elon Musk Enggan Bicara Soal Tesla

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan layanan internet satelit SpaceX untuk sektor kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses di wilayah terpencil.

Musk, miliarder pemilik SpaceX dan Tesla, tiba di Bali, Minggu, 19 Mei 2024, dengan jet pribadi sebelum menghadiri upacara peluncuran penggunaan Starlink di pusat kesehatan masyarakat di Denpasar.

Musk yang mengenakan kemeja batik hijau mengatakan ketersediaan layanan Starlink di Indonesia akan membantu jutaan orang di pelosok negeri untuk mengakses internet.

“Saya sangat bersemangat untuk menghadirkan konektivitas ke tempat-tempat yang memiliki konektivitas rendah,” kata Musk. “Jika Anda memiliki akses ke internet, Anda dapat mempelajari apa saja.”

Starlink diluncurkan di tiga puskesmas di Indonesia pada hari Minggu, termasuk dua di Bali dan satu di Kepulauan Aru di Maluku.

Presentasi video yang diputar pada peluncuran tersebut menunjukkan bagaimana kecepatan internet yang tinggi memungkinkan input data secara real-time untuk mengatasi tantangan kesehatan seperti stunting dan malnutrisi dengan lebih baik.

Ditanya apakah ia juga berencana berinvestasi di industri kendaraan listrik Indonesia, Musk mengaku fokus pada Starlink terlebih dahulu.

“Kami memfokuskan acara ini pada Starlink dan manfaat konektivitas bagi pulau-pulau terpencil,” ujarnya. “Saya rasa acara ini benar-benar menekankan pentingnya konektivitas internet, betapa hal tersebut dapat menjadi penyelamat.”

Kantor berita Reuters menulis, Pemerintah Indonesia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memikat perusahaan otomotif Musk, Tesla, untuk membangun pabrik yang berkaitan dengan kendaraan listrik karena pemerintah ingin mengembangkan sektor kendaraan listrik dengan menggunakan sumber daya nikel yang kaya di negara ini.

Taipan teknologi ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi hari ini di mana ia juga akan berpidato di World Water Forum yang berlangsung di Bali.

Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi yang turut hadir dalam peluncuran di Bali mengatakan Starlink kini sudah tersedia secara komersial, namun pemerintah akan memfokuskan layanannya terlebih dahulu untuk wilayah terluar dan tertinggal.

Sebelum peluncuran pada hari Minggu, Starlink memperoleh izin untuk beroperasi sebagai penyedia layanan internet bagi konsumen ritel dan telah diberi lampu hijau untuk menyediakan jaringan, setelah menerima izin VSAT, kata Budi Setiadi kepada Reuters.

Starlink milik SpaceX, yang menguasai sekitar 60% dari sekitar 7.500 satelit yang mengorbit bumi, dominan di bidang internet satelit.

Indonesia merupakan negara ketiga di Asia Tenggara tempat Starlink akan beroperasi. Malaysia mengeluarkan lisensi kepada perusahaan tersebut untuk menyediakan layanan internet tahun lalu dan sebuah perusahaan yang berbasis di Filipina menandatangani kesepakatan dengan SpaceX pada tahun 2022.

Starlink juga digunakan secara luas di Ukraina, di mana ia digunakan oleh militer, rumah sakit, bisnis, dan organisasi bantuan.

Pertemuan Jokowi-Musk dan Peluang Investasi Tesla

Presiden Jokowi menemui Elon Musk di markas SpaceX, Boca Chica, Texas, Amerika Serikat. pada 14 Mei 2022.

Saat tiba di Gedung Stargate SpaceX, Jokowi langsung disambut oleh Elon Musk. "Saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang," ujar Jokowi.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kunjungan Presiden Jokowi itu belum menghasilkan kepastian investasi Tesla di Indonesia.

"Hasilnya bisa saja seperti telepon Pak Jokowi ke Elon Musk beberapa tahun silam yang membahas mengenai rencana investasi Tesla," kata Nailul pada 16 Mei 2022.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada pembicaraan ke sana. Dia melihat permasalahan utamanya tentu saja di iklim ESG (environment, social, and good governance) atau investasi berkelanjutan di Indonesia yang belum bagus.

"Jika tidak diselesaikan masalah ESG ini, ya kita enggak berharap ada investasi Tesla di sini," kata dia.Dia juga melihat sumber tenaga kendaraan listrik di Indonesia, di mana saat ini masih didominasi oleh PLTU dengan energi dari Batubara.

"Jadi tingkat kerusakannya juga sama dengan mobil berbahan bakar minyak," ujarnya.

Tahul lalu, beredar kabar Musk mengincar India untuk produksi Tesla. Hal itu mencuat setelah ia pada 21 Juni 2023 bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi di New York, di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat.

Seorang sumber sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Musk menemui Modi guna menyampaikan rencana membangun pabrik di India.

"Saya yakin Tesla bisa masuk India dan akan dilakukan segera," kata Musk ketika ditanyai wartawan soal rencana Tesla berinvestasi di India.

