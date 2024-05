Livin' by Mandiri Kini Layani Pembelian Nomor Spesial Telkomsel

Iklan

INFO BISNIS - Bank Mandiri berkolaborasi dengan Telkomsel menghadirkan promo diskon menarik hingga Rp290 ribu dan bonus kuota 20GB, untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Telkomsel ke-29.

Promo ini khusus diberikan kepada nasabah Bank Mandiri untuk pembelian nomor spesial Telkomsel melalui Livin’ Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri. Hal ini turut menjadi pelengkap layanan digital Bank Mandiri yang dapat memudahkan seluruh kebutuhan nasabah, baik transaksi finansial maupun non finansial.

Senior Vice President Bank Mandiri, Trilaksito Singgih Hudanendra mengatakan, kolaborasi ini menjadi bukti inovasi Bank Mandiri, guna memperkuat posisi Livin’ by Mandiri sebagai Super App dengan layanan komprehensif yang lengkap.

“Sebagai bagian dari inisiatif ini, Bank Mandiri memperkenalkan penjualan kartu perdana dengan nomor spesial Telkomsel, yang merupakan inovasi pertama di sektor perbankan,” ujarnya, Kamis, 16 Mei 2024.

Menurut Trilaksito Singgih, program promo ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mendapatkan nomor spesial Telkomsel. Nasabah dapat memanfaatkan promo ini mulai dari tanggal 11-25 Mei 2024 dan 27-31 Mei 2024, dengan diskon sebesar Rp50 ribu untuk setiap pembelian.

“Menandai puncak perayaan, Bank Mandiri juga menawarkan diskon spesial sebesar Rp 290.000 pada tanggal 26 Mei 2024, hari ulang tahun Telkomsel. Nasabah dapat menikmati diskon ini dengan mengikuti langkah-langkah mudah melalui aplikasi Livin’ by Mandiri,” katanya.

Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah kepada pelanggan setia melalui kerja sama strategis. Kerja sama dengan Telkomsel merupakan salah satu upaya Bank Mandiri dalam meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

Adapun hingga akhir Maret 2024, Livin’ by Mandiri membukukan kinerja solid dengan pengguna total mencapai 24,4 juta sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2021. Transaksi nasabah juga tumbuh 40 persen year on year (yoy) seiring bergesernya perilaku digital.

Dari sisi transaksi, Livin’ by Mandiri berhasil mencatat 846 juta transaksi atau tumbuh 42 persen yoy, dengan nilai transaksi mencapai Rp 921 triliun atau tumbuh 27 persen yoy. Adapun, hingga Maret 2024, Livin’ by Mandiri meluncurkan 110 lebih fitur Financial dan Lifestyle sesuai kebutuhan nasabah, seperti layanan paylaterQ yang baru diluncurkan, tap to pay untuk kemudahan pembayaran contactless melalui smartphone, serta multicurrency di luar negeri dengan 12 mata uang yang terhubung langsung dengan kartu debit.

Dalam rangka memperluas ekosistem Livin’ by Mandiri, Bank Mandiri merilis aplikasi Livin’ Merchant yang mampu mempercepat digitalisasi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun lalu, Livin’ Merchant telah melayani lebih dari 1,9 juta nasabah UMKM dan mempermudah kebutuhan transaksi pelaku usaha. (*)