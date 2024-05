Sandiaga Uno Ingatkan Cek Bus Sebelum Berwisata: Pakai Aplikasi Spionam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut kondisi kendaraan yang tidak andal menjadi inti permasalahan kasus kecelakaan bus pariwisata. Ia pun mewanti-wanti pemeriksaan kendaraan harus dilakukan sebelum memilihnya untuk berwisata. Terlebih, saat ini sudah ada aplikasi Spionam Kementerian Perhubungan.

“Selalu dicek. Jika bus tersebut tidak terdaftar, ini sudah redflag dan tidak boleh dilanjutkan. Harus dipastikan juga sopirnya dalam keadaan prima,” kata Sandiaga ketika ditemui usai acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Senin, 13 Mei 2024.

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada kecelakaan maut yang terjadi pada Bus Trans Putera Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu malam, 11 Mei 2024. Bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok itu terguling hingga menyebabkan 11 orang meninggal. Teranyar, Kementerian Perhubungan mengungkap bahwa status lulus uji berkala bus tersebut belum diperpanjang sejak 6 Desember 2023.

Menurut Sandiaga, permasalahan yang terjadi selama ini adalah kendaraan tetap ditawarkan untuk pariwisata meski kondisinya tidak layak. Ia pun mengatakan perlu pemberian sanksi bagi travel maupun bus tidak layak yang tetap dioperasikan. “Sertifikasi dan izin bagi pengemudi bus-bus pariwisata ini harus diperketat,” kata Sandiaga.

Oleh karena yang bermasalah adalah kendaraan, Sandiaga tidak setuju dengan usulan agar study tour ditiadakan. Menurutnya, melarang study tour tanpa alasan yang jelas masih harus didalami dan dipelajari secara lebih komprehensif.

“Kalau memperketat dan melarang study tour yang menunjuk bus tanpa melakukan pengecekan, saya sepakat,” kata Sandiaga. “Jadi, kalau studi tour itu dilakukan, harus ada langkah-langkahnya.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal pelanggaran yang dilakukan Bus Trans Putera Fajar, Kementerian Perhubungan menyeret kasus ini ke ranah hukum dan menyerahkannya ke kepolisian. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno juga memastikan bakal menindak perusahaan otobus yang tidak memiliki izin angkutan tetapi tetap beroperasi.

"Untuk PO bus yang tak berizin tetapi mengoperasikan kendaraannya akan dikenakan pidana," kata Hendro dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Mei 2024.

RIRI RAHAYU | NOVALI PANJI NUGROHO

Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia