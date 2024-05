Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah mempersiapkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengisi Galeri UMKM di Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Galeri UMKM sudah selesai dibangun dan siap digunakan saat perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. “Sedang kami kurasi. Karena tempatnya cukup luas, mungkin bisa menampung 100-an (UMKM),” kata Menteri Parekraf Sandiaga Uno ketiga ditemui usai acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Senin, 13 Mei 2024.

Sandiaga juga mengatakan, Galeri UMKM tersebut akan diisi produk dari berbagai subsektor. Mulai dari kuliner, kriya, fesyen, musik, film, produk intelectuan property, hingga furnitur. Semuanya, kata Sandiaga, sedang disiapkan. “Targetnya nanti di bulan Agustus, saat kita merayakan HUT Kemerdekaan, sudah siap diisi dan siap melayani para pengunjung dan peserta perayaan HUT,” ujar Sandiaga.

Rencananya, tutur Sandiaga, pameran UMKM tersebut juga berlanjut setelah momentum 17 Agustusan. Harapannya agar bisa mengakomodir kebutuhan para pekerja maupun pengunjung di IKN hingga saatnya nanti aparatur sipil negara (ASN) mulai pindah bertahap. “Makin banyak pengunjung yang datang ikut cek kesiapan IKN, baik para ASN maupun peserta secara keseluruhan,” ujar Sandiaga.

Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, pada Agustus mendatang. Upacara ini sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden Jokowi sebelum digantikan presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Pemerintah pun tengah mengebut pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar yang akan digunakan saat 17 Agustusan.

Saat Tempo berkunjung pada Senin-Selasa, 6-7 Mei 2024, Galeri UMKM di Sumbu Kebangsaan memang telah selesai dibangun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan gedung tersebut hanya perlu dirapikan. "Jadi, untuk UMKM, nanti Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang akan mengisi," kata Basuki ketika ditemui media di Galeri UMKM IKN, Selasa, 7 Mei 2024.

Lebih lanjut soal pembangunan Sumbu Kebangsaan, Basuki menuturkan progres proyek tersebut telah mencapai 98 persen. Ia pun memastikan area tersebut bisa digunakan saat perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Prasarana lain yang sudah hampir rampung adalah lapangan upacara yang terlat di depan Istana Negara. Basuki mengatakan lapangan berkapasitas 8.000 peserta upacara itu sudah siap 90 persen.

Sementara itu, pembangunan Istana Negara sudah mencapai 67 persen dan Gedung Kantor Presiden sudah mencapai 83,5 persen. Menurut Basuki, pembangunan prasarana tersebut hanya menyisakan pekerjaan arsitektural dan interior. Menurutnya semua pekerjaan itu ditargetkan bakal rampung juni mendatang.